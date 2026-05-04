Los representantes electos de LFI se reunieron en París este 3 de mayo, a poco menos de un año de las elecciones presidenciales, para designar al candidato del movimiento de izquierda radical para 2027. Como era de esperarse, Jean-Luc Mélenchon representará a LFI en la próxima carrera hacia el Elíseo. “Sí, soy candidato”, confirmó en el noticiero de mayor audiencia, en el canal TF1.

Al igual que en 2022, esta candidatura deberá reunir 150.000 avales de ciudadanos, lo que debería ser apenas una formalidad para el fundador del movimiento político. “Nosotros lo tenemos claro. Hay un equipo, un programa, un solo candidato”, declaró Jean-Luc Mélenchon, señalando que es “el mejor preparado” en LFI “para hacer frente a la situación que se avecina”.

“Sin querer alarmar, pero para ser lúcidos, estamos entrando en una etapa muy agitada de la historia del mundo. Nos amenaza una guerra generalizada, nos amenaza un cambio climático espectacular. Y, además, se nos viene encima una crisis económica y social”, declaró.

Mélenchon cree que “derrotará por goleada” al partido de Marine Le Pen

El líder político de 74 años lamentó “las divisiones internas en los partidos”, que “hacen que haya una multitud de candidaturas y eso genera confusión”. En cuanto a la guerra en Oriente Medio, Jean-Luc Mélenchon señaló la responsabilidad de Estados Unidos e Israel y consideró que Francia debería haber formado un “frente común” con España para oponerse.

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El exsenador y diputado se mostró optimista sobre su capacidad para enfrentarse al Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), gran favorito de las elecciones, ya sea que lo encabece Jordan Bardella o Marine Le Pen: “Es el principal adversario, ya que parece que va a ganar”. Pero Jean-Luc Mélenchon asegura que no cree en un ascenso de la extrema derecha al poder en 2027: “Ni siquiera sé si llegarán a la segunda vuelta (…) Creo que los vamos a derrotar por goleada”.

Es la cuarta vez que “JLM” se postula como candidato a la presidencia de Francia. En 2012, bajo la bandera del Partido de Izquierda, quedó en cuarto lugar en la primera vuelta con el 11,10 % de los votos (detrás de François Hollande, Nicolas Sarkozy y Marine Le Pen). En 2017, al frente de LFI, Jean-Luc Mélenchon volvió a quedar cuarto con el 19,58 % de los votos (detrás de Emmanuel Macron, Marine Le Pen y François Fillon).

Por último, en 2022, el político de izquierda quedó en tercer lugar en la primera vuelta, con un 21,95 % de los votos (por detrás de Emmanuel Macron y Marine Le Pen). Le faltaron poco más de 420.000 votos para pasar a la segunda vuelta.

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