Miles de personas protestaron este sábado en Francia respondiendo al llamado de chalecos amarillos y estudiantes, en un ambiente tenso después de que las autoridades prohibieran algunas manifestaciones tras los disturbios de hace una semana.

El líder de la izquierda francesa exhortó al presidente Macron a aceptar los reclamos de los manifestantes, que volvieron a las calles este sábado, una semana después de las multitudinarias protestas que dieron lugar a disturbios y saqueos.

“Se dará cuenta de que esto se va a repetir todas las semanas”, afirmó Mélenchon, presente en la manifestación en París, en la Porte d’Italie. Al referirse al cambio de última hora en el recorrido autorizado, Mélenchon pidió al Ejecutivo que “dejara de provocar” y elogió la “respuesta masiva, magnífica por su disciplina colectiva y su autocontrol” de los manifestantes.

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“La gente sabe que corre riesgos” al salir a manifestarse, afirmó, convencido de que “nadie controla acontecimientos como estos”. Para él, “lo que le espera ahora” al Ejecutivo es “la huelga general”, a partir del 5 de noviembre, convocada por Sophie Binet, la líder de la CGT. Así pues, según Mélenchon, Emmanuel Macron “tiene que elegir: o cede ahora mismo”, o “tendrá que hacerlo en condiciones mucho más arriesgadas”.

Hacia el mediodía, hora de París, la policía francesa había detenido este sábado a 135 personas al margen de las protestas convocadas por chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El ministro afirmó que algunas de esas detenciones estuvieron relacionadas con la confiscación de objetos contundentes y susceptibles de ser usados como armas. Por el momento "no ha habido incidentes importantes", dijo también el ministro, una semana después de los saqueos e incendios ocurridos durante las manifestaciones, y que conmocionaron al país.

En esta ocasión, las autoridades francesas desplegaron a 70.000 efectivos para intentar evitar desórdenes.

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