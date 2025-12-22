Esta madre de familia acaba de participar en una manifestación de protesta. “Como madre, me niego a que mis hijos crezcan en un país que, dado su trágico pasado, debería trabajar por la paz, pero que, en cambio, se prepara para la guerra. Me opongo a que vivan con el temor de ser asesinados algún día o de tener que matar debido a la remilitarización excesiva de Japón”, denuncia ante nuestro corresponsal en Tokio, Bruno Duval.

Desde 1967, el archipiélago se prohíbe desarrollar y poseer armas nucleares. También prohíbe su presencia en el territorio nacional. ¿Pueden cambiar las cosas? Yasuaki Chijiwa se muestra escéptico. Dirige un instituto de investigación vinculado al Ministerio de Defensa y precisa que habla a título personal. “Parece muy poco probable. Japón es el único país que ha sido devastado por el fuego atómico, por lo que existe una especie de ‘alergia nacional’ a las armas nucleares. Además, habría que revisar la ley que nos obliga a utilizar la energía atómica solo con fines civiles y no militares. Por último, Tokio ha firmado y ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En resumen, cambiar todo esto parece bastante complicado”, analiza.

Pero esta “alergia nacional” a las armas nucleares debe matizarse. Según la última encuesta de opinión, casi uno de cada tres encuestados desea que se almacenen ojivas estadounidenses en las bases militares que el Pentágono tiene en Japón.

Corea del Norte se opone a las ambiciones nucleares de Japón

Corea del Norte advirtió el domingo que las ambiciones nucleares de Japón “deben impedirse a toda costa”, según la agencia oficial KCNA, tras las declaraciones del responsable japonés. Estas declaraciones muestran que Tokio “revela abiertamente su ambición de poseer armas nucleares, cruzando la línea roja”, declaró el director del Instituto de Estudios Japoneses del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pyongyang en un comunicado difundido el domingo por la KCNA.

“No se trata de un lapsus ni de una afirmación temeraria, sino que refleja claramente la ambición que Japón tiene desde hace tiempo de nuclearizarse”, añadió el responsable norcoreano, cuyo nombre no ha sido revelado. El responsable añadió que, si Japón se dotara de armas nucleares, “los países asiáticos sufrirían una horrible catástrofe nuclear y la humanidad se enfrentaría a una gran catástrofe”.

El comunicado no menciona el propio programa nuclear de Pyongyang, que ha realizado varias pruebas con bombas atómicas en violación de las resoluciones de la ONU. Según los expertos, Corea del Norte posee decenas de ojivas nucleares, a pesar de las sanciones internacionales, y afirma que este arsenal es una disuasión necesaria frente a lo que considera una amenaza militar por parte de Estados Unidos y sus aliados.

