Considerado como uno de los mayores contratos de exportación de defensa de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, Australia pagará 10.000 millones de dólares australianos (USD 6.000 millones) durante los próximos 10 años para adquirir la flota de fragatas furtivas.

El ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, asistió a la firma del contrato para la entrega de las tres primeras naves, informó el Ministerio de Defensa de Australia. "Esta es la adquisición más rápida para la Marina Real Australiana en tiempos de paz", declaró el ministro australiano de la Industria de Defensa, Pat Conroy.

El plan de Australia es ampliar su flota de grandes buques de guerra de 11 a 26 durante la próxima década. Japón está profundizando la cooperación con los aliados de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico que, al igual que Tokio, mantienen disputas territoriales con China.

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