Hay días muy inesperados en las competiciones deportivas que no los marca el calendario. A veces hay que recurrir a las condiciones externas, como en este caso las altas temperaturas, para poner un aliciente extra que rompa con todos los pronósticos.

Eso es lo que ocurrió en la ultima fecha de la segunda rueda de Roland Garros cuando en la pista central desfallecía el mas favorito de todos. El tenista que había ganado todos los grandes torneos de la temporada de arcilla y que venia de asentarse en el numero 1 del mundo sin dar tregua a ningún otro aspirante.

Jannik Sinner , no pudo mas. Dijo basta a su equipo cuando en la cancha Philippe Chatrier faltaba solo un juego para que el speaker corease su nombre como logro de una nueva victoria ante el argentino Juan Manuel Cerundulo. Inexplicablemente a Sinner le faltaba el aire, se quedó sin ritmo y empezó a sudar mas de la cuenta.

El italiano renuncio al tercer set y se marchó a los vestuarios con la intención de refrescarse, pero tampoco le dio resultado. El partido se le hizo cuesta arriba mientras que su rival supo ser paciente y aprovechar ese momento de fatiga que todo el publico observaba con incredulidad.

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Después de dos horas de puro sufrimiento, Sinner se marchó con una derrota por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 y con la rabia contenida sobre una cancha que puede ser tachada de maldita para el trasalpino luego de que el año pasado sufriese la gran remontada del siglo ante un Carlos Alcaraz que estaba contra las cuerdas en la finalísima del torneo que sigue faltando en las vitrinas de un Sinner que esta vez, se quedó sin batería y fuera de cobertura. ¿Quién sabe si su gloria en París esta predestinada para una ocasión más tardía? Rendez- vous en 2027

Los hermanos Cerúndolo hacen historia.

El jueves 28 de mayo de 2026 será recordado para siempre por la familia Cerúndolo . Los dos hermanos conseguían clasificarse para la tercera rueda de Roland Garros tras pasar por momentos increíbles que solo pueden vivirse en la catedral de la arcilla.

Es la primera vez en la historia del torneo que dos hermanos se clasifican para la tercera fase en un cuadro individual.

El mas joven de ellos, Juan Manuel, salía victorioso frente al rival que nadie tenia previsto ganar este año, el numero 1 del mundo Jannik Sinner mientras que Francisco, el más veterano y líder de la representación latinoamericana, tuvo que lidiar contra un publico enfervorecido que apoyaba sin reparos al local Hugo Gaston (2/6 6/4 6/2 6/2).

El sábado sabremos si la historia fraternal de los “Cerúndolo se confirma ante el norteamericano Svajda para el mayor y el español Landaluze para el menor. La historia esta por escribir, pero todo es posible en un Roland Garros 2026 que ha cobrado más misterio y emoción de lo esperado. La derrota de Sinner deja ahora un cuadro masculino inesperado que ya contaba con la baja del vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, antes de arrancar el torneo. Si el serbio Djokovic no tropieza y alemán Zverev no se pone nervioso, cualquiera de los sobrevivientes en la segunda semana podría soñar a lo grande sin ningún tipo de complejos.

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