Mientras Donald Trump afirma que Irán e Israel buscan alcanzar un alto el fuego inmediato, Teherán ha anunciado el cese de los ataques contra Israel. Pero en Israel, el tono es diferente: el Estado hebreo está preparado para un conflicto de varios días, o incluso “todo el tiempo que sea necesario”, informa nuestra corresponsal en Jerusalén, Frédérique Misslin.

Los cerca de treinta misiles balísticos iraníes, más dos misiles hutíes, no han causado heridos en Israel, pero el nivel de alerta es naranja en todo el país. Las actividades están limitadas y las escuelas cerradas. El aeropuerto Ben Gurión funciona, pero con un número reducido de vuelos y pasajeros. Por su parte, el ejército israelí afirma haber atacado en Irán los sistemas de defensa aérea y un complejo petroquímico.

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Si bien la aviación israelí no utilizó aviones cisterna estadounidenses en estos últimos ataques, el portavoz del ejército, Effie Defrin, afirmó que Israel debe hacer frente a una “nueva fase” en este conflicto. Esto se debe a que, en esta ocasión, Teherán atacó primero, en apoyo manifiesto a Hezbolá libanés, pero también porque el Estado hebreo debe hacer frente a un conflicto en múltiples frentes. Y solo, por el momento.

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Los analistas de la prensa israelí están convencidos de que Teherán quiere definir nuevas reglas e imponer una nueva ecuación en el tablero estratégico de la región. Su hipótesis sería que los iraníes apuestan por que Donald Trump hará todo lo posible por salvar su acuerdo. Otros se preguntan si no se trataría más bien del último estertor de un régimen que quiere salvar las apariencias y mostrarse victorioso antes de firmar el fin del conflicto.

Mientras tanto, el presidente iraní Masud Pezeshkian declaró este lunes que su país sigue en la "mesa de negociaciones", dijo su presidente, después de que el mando militar del país islámico anunciara el cese de los ataques contra Israel.

"La defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", escribió en X.

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