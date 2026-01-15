Por Henry Galsky, corresponsal de RFI en Israel

Según la prensa israelí, la evaluación de las autoridades del país ya no es “si” el presidente Trump determinará una acción, sino cuál será, cuándo y con qué intensidad. Israel y Estados Unidos comparten información y, en Jerusalén, se avisará al Gobierno horas antes de la acción estadounidense, en caso de que se lleve a cabo.

Una fuente de alto rango israelí, citada de forma anónima por el Canal 12, dijo creer que la respuesta de Irán dependerá del alcance del ataque estadounidense. Si se trata de una operación limitada, es posible que Irán no ataque a Israel. Pero una ofensiva amplia probablemente llevará al régimen iraní a atacar el territorio israelí.

Irán también buscaría atacar objetivos israelíes en el extranjero, como embajadas y representaciones del país o instituciones de las comunidades judías. El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, dijo que las fuerzas del país no tienen intención de atacar a Irán y que las manifestaciones son un asunto interno iraní.

Las mismas declaraciones fueron realizadas por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, quien ya ha participado en una serie de reuniones de actualización sobre las protestas y la represión en el país. Varias personalidades de alto rango iraníes han repetido casi a diario que atacarán a Israel en caso de una acción estadounidense.

El Ministerio de Salud de Israel envió a los hospitales una circular de actualización sobre los procedimientos que deben adoptarse en caso de que sea necesario pasar de la rutina a una situación de emergencia. El documento detalla las medidas que deben tomarse, incluido el traslado de pacientes a zonas protegidas.

Una fuente del hospital Sheba, en Tel Hashomer, el más grande del país, confirmó la recepción del documento y también dijo que la rutina es normal hasta el momento. Según esta fuente, “el hospital siempre está preparado” para cualquier situación.

Apoyo a las protestas

A pesar del bloqueo de Internet en Irán, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Abbas Araghchi, recurrió a su cuenta en la plataforma X para culpar a Israel por las manifestaciones y las muertes. “Con sangre en nuestras calles, Israel se jacta de haber armado a los manifestantes. Esa es la razón de los cientos de muertes”, acusó el ministro, sin presentar pruebas.

El ministro tampoco explicó los motivos que llevaron al Gobierno iraní a cortar el acceso a Internet. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu aconsejó a los miembros del Gobierno que evitaran las manifestaciones públicas de apoyo a las protestas y no ofrecieran argumentos que pudieran alimentar la narrativa del régimen iraní de interferencia externa y, de ese modo, restar legitimidad al movimiento.

“Sufrimos por la falta de agua y los apagones diarios. El régimen culpa al calentamiento global y a nuestros ‘enemigos’. La realidad es que estamos sufriendo por la corrupción y la mala gestión de un régimen que no tiene la menor idea de cómo administrar un país, y sin embargo es experto en exportar terrorismo y suministrar misiles y armas a grupos aliados”, dijo una joven iraní, que pidió no ser identificada.

En Israel, la noche del miércoles, unas 500 personas se reunieron en Holon, en el centro del país, para mostrar su solidaridad con los manifestantes iraníes. “En 2022, hemos visto cómo trata el régimen a las mujeres. Ahora vemos cómo el régimen trata con violencia a todos los que se manifiestan. Ha llegado el momento de poner fin a esto”, afirma la actriz Sogand Fakheri, que abandonó Irán en 2007 y desde entonces vive en Israel.

Según el canal opositor Iran International, con sede en Londres, Reino Unido, el número de muertos a manos de las fuerzas de seguridad iraníes ya asciende a 12.000. Las autoridades israelíes consideran que esta cifra puede oscilar entre 4.000 y 5.000. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, informa de 2.000 muertos, la misma cifra citada por un funcionario iraní, según la agencia Reuters.

