Voluntarios de unos 40 países han acordado reunirse en Egipto con un objetivo: marchar hacia Gaza. Juntos, tienen la intención de presionar para que la ayuda humanitaria entre en el enclave y pedir de nuevo un alto el fuego. Pero Israel pide a las autoridades egipcias que bloqueen estas "provocaciones" propalestinas.

Este jueves se espera la llegada de miles de voluntarios a la capital egipcia, con el objetivo de marchar hacia Gaza a partir del viernes. Planean tomar autobuses hasta la ciudad de Al Arish, a 50 kilómetros de Rafah, el paso fronterizo con Gaza. El resto del trayecto se hará a pie, de mañana y de tarde para evitar el calor, durante tres días. Está prevista una demostración a la llegada.

"Las ONG ya no funcionan, los políticos no hacen nada… Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vemos morir a Gaza o nos levantamos y marchamos hacia Gaza? ", pregunta Hisham al-Ghaoui. Este médico, que representa a la rama suiza de esta iniciativa en el origen de la marcha a Gaza, se inclina por la segunda opción. Ya ha visitado tres veces el enclave costero asolado por los ataques israelíes desde octubre de 2023.

"Vamos allí para salvar nuestra humanidad"

Estas misiones humanitarias en Gaza tuvieron un profundo impacto en él. También lo dejaron sintiéndose impotente y frustrado. Pero, sobre todo, le dieron el deseo de crear presión moral y mediática internacional.

"Esta iniciativa es sin duda por Gaza, por un alto el fuego. Pero detrás hay otra intención: la de salvar los derechos humanos. Vamos allí para salvar nuestra humanidad. También voy allí por mis propios hijos, en Suiza. Porque no quiero que crezcan en un mundo en el que veamos este tipo de cosas y las aceptemos", explica a Alice Froussard, del servicio internacional de RFI.

Entonces, estos manifestantes pacifistas, independientes, apolíticos, no religiosos y amantes de la justicia, que han pagado sus boletos de avión y comida, tienen una cita en Egipto. Su objetivo es llegar a Rafah después de tres días de caminata por el desierto, luego acampar y manifestarse, para que los camiones de ayuda humanitaria puedan entrar en Gaza. Todos ellos tienen una expresión en los labios: "Responsabilidad de todos" para, insisten, "poner fin a este conflicto colonial" que les quita el sueño a todos.

Las autoridades egipcias no se pronuncian

Aunque está previsto que la marcha comience el viernes, algunos activistas llegaron a El Cairo el martes, donde ahora están siendo vigilados de cerca por las autoridades. Varios ciudadanos franceses fueron arrestados en sus hoteles o a su llegada al aeropuerto de El Cairo, dijo a la AFP Catherine Le Scolan-Quéré, portavoz de la delegación francesa. Una decena de activistas se encuentran actualmente detenidos en una habitación del aeropuerto de El Cairo, según Coralie Laghouati, una enfermera de 39 años, que llegó a El Cairo el miércoles al mediodía con dos amigos para participar en la marcha. "Mis amigos fueron interceptados sin explicación", dijo a la AFP.

"Todas las personas que han sido interrogadas o sobre las que se han investigado están libres. No estamos aquí para atacar al Gobierno egipcio. Somos muy conscientes de que se trata de un genocidio occidental. El objetivo es presionar a nuestros respectivos países", dijo Samuel Crettenand, activista suizo y coordinador de la iniciativa, a nuestro corresponsal en El Cairo, Martin Dumas Primbault.

Por el momento, las autoridades egipcias no han dado luz verde oficial, mientras todas las manifestaciones están prohibidas en el país desde hace más de 10 años. Samuel Crettenand aboga por una estrecha cooperación para evitar cualquier desbordamiento antes de partir hacia el desierto del Sinaí: "Pedimos a las autoridades egipcias que se pongan en contacto con nosotros para que podamos establecer esta seguridad. No tenemos luz verde, pero no tenemos luz roja. El movimiento está en marcha, la gente viene de todo el mundo y mientras no tengamos un bloqueo estricto de las autoridades egipcias, seguimos con nuestro plan de salir en autobús y entrar al Sinaí", afirma.

Israel insta a Egipto a impedir que los manifestantes lleguen a Gaza

En un comunicado emitido el miércoles por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio dijo que condicionaría cualquier acceso a la frontera con Gaza a la concesión de autorización previa, sin dar más detalles. Se trata de una primera pequeña victoria para Israel, que anteriormente instó a su vecino a bloquear las "provocaciones" propalestinas y a someter cualquier acción de militantes extranjeros en su territorio a una "autorización previa".

"Espero que las autoridades egipcias impidan la llegada de manifestantes yihadistas a la frontera entre Israel y Egipto y que no les permitan participar en provocaciones o intentar entrar en la Franja de Gaza", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.

Paralelamente a esta marcha mundial, otro convoy terrestre, que partió de Túnez, se dirige al territorio palestino. La caravana Soumoud ("Resistencia" en árabe), compuesta por una decena de autobuses y un centenar de coches, cruzó la frontera entre Túnez y Libia sin incidentes el martes, y fue recibida por una multitud entusiasta en la capital libia.

