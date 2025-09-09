Israel lanzó este martes ataques aéreos contra líderes del movimiento palestino Hamás en Doha, la capital de Catar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el Gobierno catarí. Según diversas fuentes, estaban reunidos para estudiar una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y la AFP

"El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas israelíes. Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de "Cumbre de Fuego".

Un ataque "cobarde" contra los negociadores

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación fue "totalmente independiente", sin participación de otros países. "La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel", indicó un comunicado de si oficina. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", añadió.

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamás en Doha, dijo un funcionario de la Casa Blanca. "Fuimos informados con antelación", indicó este alto responsable a la AFP bajo condición de anonimato. Catar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, calificó el ataque de "cobarde" y "agresión criminal", que constituye una "flagrante violación de las leyes y normas internacionales". "El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí", afirmó en X.

Según fuentes en Catar los dirigentes de Hamás estaban reunidos deliberando una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. Entre los afectados por el ataque israelí, se encontraban Khalil al-Hayya, Khaled Mashal, Zaher Jabarin y Nizar Awadle. Catar, que actúa como intermediario, anunció la interrupción de las negociaciones.

Condenas múltiples

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque de Israel contra Catar, al calificarlo como una "flagrante violación" de la soberanía de ese emirato. "Acabamos de enterarnos de los ataques de Israel en Catar, un país que ha jugado un papel muy positivo en busca de un cese el fuego y de la liberación de todos los rehenes. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y de la integridad territorial de Catar", dijo Guterres a la prensa.

Irán, un aliado clave de Hamás, calificó el ataque de "grave violación de todas las normas y reglamentos internacionales". También lo hicieron Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Según el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, se trata de "una extensión de la brutal agresión israelí que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región". El príncipe heredero saudita calificó por su parte el ataque israelí en Catar de "acto criminal".

El ejército israelí justificó el ataque asegurando que "desde hace años, estos miembros de la dirección de Hamás dirigen las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel".

Negociaciones estancadas

La semana pasada, Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamás diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos). Pero al mismo tiempo, Netanyahu dio luz verde a una nueva ofensiva militar para tomar el control de Ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino.

Este lunes, un ataque reivindicado hoy por la rama armada de Hamás costó la vida a seis israelíes. El lunes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, instó a Hamás a rendirse, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un "último aviso" al movimiento islamista palestino, instándolo a liberar a todos los rehenes.

Einav Zengaiker, la madre de uno de los jóvenes secuestrados en Gaza, dijo acerca del ataque en Catar: "Tiemblo de miedo, puede ser que en estos instantes el primer ministro atentó contra la vida de mi hijo y firmó su destino".

Desde el último acuerdo por la liberación de rehenes, en enero pasado, Netanyahu hace lo posible por desbaratar toda posibilidad de acuerdo que deje Hamás en pie.

