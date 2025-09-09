En Rusia, la soga se aprieta un poco más cada día contra las voces críticas con el Kremlin y sus políticas. El líder de la oposición exiliado Ilia Yashin informó este lunes haber descubierto incidentalmente que se había convertido en apátrida.

Con la corresponsal de RFI en Moscú, Anissa El Jabri

Encarcelado en 2022 por denunciar la guerra en Ucrania, Ilia Yashin fue liberado el verano pasado en el mayor intercambio de prisioneros entre Moscú y Occidente desde la Guerra Fría.

Tan pronto como pisó suelo europeo, declaró que nunca había pedido ser intercambiado. Para él, quienes denuncian al régimen tienen más influencia al quedarse en Rusia.

Ilia Yashin, que acababa de salir de prisión, había sido incluido en la lista de buscados de Moscú. Ahora exiliado, sin retorno posible, su situación se complica aún más.

La Constitución prohíbe la privación de la nacionalidad

En un mensaje en Telegram publicado el lunes, Yashin anunció que enfrentaba nuevos cargos penales por negarse a reconocerse como un "agente extranjero". Fue durante el estudio de este nuevo expediente de acusación que su abogado descubrió un documento que afirmaba que ahora era apátrida.

Esta sería la primera vez, especialmente porque la Constitución rusa prohíbe teóricamente la privación de la nacionalidad, pero desde 2022, las figuras pro-Kremlin han pedido regularmente la retirada de la nacionalidad de los disidentes, a menudo descritos como "traidores". Los nuevos textos también hacen que la vida de los "agentes extranjeros" que han permanecido en el país sea cada vez más compleja administrativamente.

Yashin fue compañero de viaje del líder opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 10 años bajo los muros del Kremlin, y de Alexei Navalny, que murió en prisión en circunstancias poco claras en febrero de 2024.

