Los organizadores de la flotilla Sumud que se dirigía hacia Gaza dijeron que al menos 39 de sus embarcaciones fueron interceptadas o se presume que lo fueron durante una operación nocturna israelí. Posteriormente, las autoridades israelíes informaron que solo una embarcación permanecía “a distancia” y que sería interceptada si se acercaba.

La Flotilla Global Sumud (GSF), organizadora del viaje, informó que aproximadamente 443 voluntarios fueron detenidos, algunos de ellos trasladados a un gran buque de carga antes de ser llevados a tierra.

La operación de las fuerzas israelíes tuvo lugar en la noche del miércoles, mientras navegaban por el Mediterráneo frente a la línea costera de Egipto, a 80 millas, 150 kilómetros, de Gaza. Sus efectivos abordaron y tomaron el control de 13 de los barcos, deteniendo a unos 200 activistas, entre ellos 30 de España, 11 de Brasil, tres de México, dos de Colombia y dos de Argentina.

Entre los navíos que vieron su viaje interrumpido está el de la conocida activista Greta Thunberg. El ministerio de Exteriores de Israel lo anunció que deportará a Europa a todos los activistas, asegurando que todos los arrestados se encuentran en buenas condiciones: "Greta y sus amigos están sanos y salvos", indicó en un mensaje.

La flotilla ya había denunciado ataques intimidatorios previos con drones, lo que llevó a Italia y a España a enviar buques de escolta, que no obstante abandonaron la comitiva al llegar a aguas designadas como "zona de exclusión" por Israel dentro de su ofensiva en Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, anunció haber convocado a la embajadora de Israel por el arresto de siete nacionales a bordo de una de las embarcaciones.

Condenas diplomáticas desde Latinoamérica

Colombia ha sido el país cuya respuesta ha sido por el momento la más contundente, expulsando a la legación diplomática de Israel en Bogotá. El presidente Gustavo Petro acusó a Tel Aviv de haber cometido un "crimen internacional" al interceptar la flotilla en aguas internacionales y exigió la "inmediata liberación" de las dos ciudadanas colombianas detenidas.

Brasil, a través de su ministerio de Exteriores, también condenó la operación israelí y afirmó que "viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica".

La cancillería de México informó que su embajada en Israel solicitó reunirse con los siete mexicanos que participan de la flotilla y pidió "garantizar que sus derechos e integridad sean respetados".

El gobierno de Uruguay expresó por su parte su preocupación por el asalto a la flotilla, en la que viajan tres de sus connacionales, e instó a Israel a "que se respete la integridad física y la seguridad" de los activistas.

