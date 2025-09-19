Tres días antes del reconocimiento prometido del Estado de Palestina por parte de varios países, incluida Francia, la tensión está aumentando sobre el terreno. A medida que se acerca este importante acontecimiento diplomático, Ramala, la sede de la Autoridad Palestina, se ha convertido en el escenario de una presión militar y política cada vez más intensa. Algunos observadores acusan al Estado judío de querer aniquilar cualquier posibilidad concreta de un Estado palestino.

Con la corresponsal de RFI en Ramala, Amira Souilem

Desde hace varios días, las incursiones del ejército israelí se multiplican en Ramala. Los vehículos blindados, los soldados israelíes, los arrestos de mano dura y, a veces, incluso los disparos, se han convertido en escenas frecuentes en las calles de la ciudad, un bastión de la Autoridad Palestina.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La más espectacular de estas incursiones tuvo lugar a finales de agosto, cuando una redada en varias casas de cambio en el centro de la ciudad dejó decenas de heridos. Intimidaciones que tienen lugar unos días antes de un momento calificado de histórico, el reconociemiento del Estado de Palestina por parte de varios países.

Tareq Sadeq, un economista palestino, no cree en el azar: "Quieren más presión sobre los palestinos para que frenen este proceso de reconocimiento del Estado palestino. Quieren imponer el hecho de que no hay un verdadero Estado palestino sobre el terreno", afirma.

Presión asfixiante

Desde su silenciosa oficina, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Varsen Aghabekian Shahin, asegura que el aumento de la presión se está volviendo sofocante. "Entran y salen como quieren. Para Israel, lo que está sucediendo es una provocación, incluso si continúan diciendo que el reconocimiento es simbólico y no tiene otro significado", dice.

Cuando se le pregunta si la presión ha aumentado en los últimos días, Varsen Aghabekian Shahin responde sin rodeos: "Sí, por supuesto, porque los vemos todo el tiempo. Y la visión de estos soldados en el centro de la ciudad, por parte de niños que ven a la mitad de su pueblo siendo brutalmente asesinada en Gaza, trae muchas emociones y tensiones. Todo esto es muy amenazante".

Esta presión ha llevado a muchos palestinos a decir que ya están pagando el precio por el reconocimiento de su Estado incluso antes de que llegue.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más