El abogado de la pareja presidencial francesa anunció que mostrará evidencias científicas de que la esposa de Emmanuel Macron es una mujer. La presentación se hará ante la justicia estadounidense en el caso de difamación contra la influencer conspiracionista Candace Owens.

El abogado de Emmanuel y Brigitte Macron, Tom Clare, declaró en una entrevista a la BBC que el matrimonio presidencial presentará pruebas fotográficas y científicas ante una corte estadounidense para demostrar que la Primera Dama es una mujer.

De este modo, apoyarán su demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer conservadora Candace Owens, después de que esta promoviera en su plataforma la versión de que Brigitte Macron había nacido hombre.

En declaraciones al programa Fame Under Fire, de la BBC, Tom Clare dijo que la esposa de Macron había encontrado las acusaciones “increíblemente molestas” y que eran una “distracción” para el presidente francés.

El abogado anticipó que se presentarían “testimonios de expertos de carácter científico” para rechazar las acusaciones contra Brigitte Macron. El letrado confirmó que enseñarían fotos de la ahora Primera Dama embarazada y criando a sus hijos.

A diferencia de lo que ocurre en Francia, en los casos de difamación en Estados Unidos contra figuras públicas, los demandantes deben demostrar “malicia real”, es decir, que el demandado difundió información falsa a sabiendas o con imprudencia respecto a la verdad.

La demanda por difamación contra Candace Owens se presentó en el estado estadounidense de Delaware. Los abogados de la influencer buscan que se declare inadmisible la demanda, alegando que no afecta a sus empresas, que tienen su sede en ese estado.

No es la primera vez que los Macron acuden a los tribunales para luchar contra la teoría de que Brigitte es transexual. La pareja presidencial ya había demandado a dos blogueras, Amandine Roy y Natacha Rey. Sin embargo, la sentencia fue anulada en apelación en 2025 en nombre de la libertad de expresión. Brigitte Macron ha recurrido al Tribunal de Casación.

