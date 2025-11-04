El 4 de noviembre de 1995, el primer ministro israelí fue asesinado por un extremista ultranacionalista religioso judío en Tel Aviv. El proceso de paz entre israelíes y palestinos, en el que Yitzhak Rabin había participado en gran medida, murió con él y hundió la esperanza de un Estado palestino. Treinta años después, el final del conflicto todavía parece lejano.

Por Anne Bernas

La imagen dio la vuelta al mundo y revivió la esperanza de una paz posible después de más de cuatro décadas de violencia y guerras. El 13 de septiembre de 1993 en Washington, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin estrechaba la mano del líder palestino Yasir Arafat bajo los auspicios del entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Después de nueve meses de negociaciones secretas en Noruega, bajo la égida de Estados Unidos, se firmaron los Acuerdos de Oslo. Establecieron los primeros pasos en un proceso de autonomía palestina y una retirada gradual del ejército israelí de los territorios palestinos conquistados en 1967. Israel reconoció a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y Yasir Arafat reconoció al Estado de Israel y renunció a la lucha armada. Muchas cuestiones seguían sin resolverse: el derecho al retorno de los refugiados, Jerusalén, los asentamientos, la creación de un Estado palestino, pero este paso hacia la paz es histórico.

A iniciativa de este acuerdo, por parte israelí, un protagonista: Yitzhak Rabin. Nacido en 1922 en Palestina bajo el Mandato Británico, el hombre fue ante todo un soldado. Luchó como soldado en 1948 por la independencia de Israel antes de convertirse en jefe de personal del ejército israelí. Apodado el "Halcón", se convirtió en uno de los artífices de la victoria israelí en la Guerra de los Seis Días, que triplicó la superficie de territorio en manos de Tel Aviv.

Lanzado en 1973 a la política dentro del Partido Laborista, posteriormente defendió una línea represiva y de seguridad frente al activismo palestino. "Impondremos la ley y el orden en los territorios ocupados, incluso si tiene que hacerse con dolor […] Si es necesario, rómpeles los brazos y las piernas", dijo como ministro de Defensa durante la primera intifada. Primer ministro de Israel de 1974 a 1977, fue en 1992, durante su segundo mandato, cuando comprendió la necesidad de encontrar un compromiso para poner fin a un conflicto que había durado desde 1948. El militar Rabin se convirtió entonces en el arquitecto del diálogo con los palestinos. El 13 de julio de 1992, ante la Knesset, dijo: "Estamos condenados a vivir juntos en este mismo pedazo de tierra".

Un soldado que se convirtió en pacificador

En la firma de los Acuerdos de Oslo, Rabin declaró que era una "oportunidad para lograr la paz". Yasir Arafat dijo: "Mi pueblo espera que este acuerdo que estamos firmando hoy marque el comienzo de una era de paz, coexistencia e igualdad de derechos".

El camino hacia la paz estaba sin embargo lejos de convencerá a todos. Los extremistas de ambos lados -la extrema derecha judía y el Hamás palestino- desataron oleadas de ataques, pero sin lograr bloquear el proceso de paz. Yitzhak Rabin fue víctima de una violenta campaña de prensa dentro de su país, orquestada por sus oponentes políticos en el Likud. En septiembre de 1995, Benjamin Netanyahu participó en una manifestación en Jerusalén donde los manifestantes blandieron carteles que representaban, entre otras cosas, a Rabin vestido con un uniforme nazi, pero también ataúdes en nombre del primer ministro. Itamar Ben-Gvir -ahora ministro de Seguridad Nacional y figura de la extrema derecha israelí- era también uno de los activistas más virulentos contra Yitzhak Rabin e incluso animaba a "castigarlo". Pero el primer ministro israelí mantuvo el rumbo: lograr la paz.

El 4 de noviembre de 1995, ganador del Premio Nobel de la Paz junto a Yasir Arafat y Shimon Peres, Yitzhak Rabin participó en una gigantesca manifestación en Tel Aviv, a la que asistieron más de 100.000 personas, en apoyo de la política de paz. "El ambiente era genial", recuerda Elie Barnavi, historiador, diplomático, exembajador israelí en Francia. Amigo de Yitzhak Rabin, estuvo a su lado el 4 de noviembre y fue uno de los últimos en hablar con él antes de la tragedia. "No pensábamos que sería un éxito tan grande. La plaza estaba llena de gente. El propio Rabin había dudado mucho. Arrastró los pies para ir, porque temía que no hubiera nadie. Y estaba obsesionado con las manifestaciones hostiles con las que tenía que lidiar todos los días. Cuando vio eso, se puso feliz. Dijo que fue el día más feliz de su vida. Entendió que la gente estaba con él", agrega.

Pero cuando el primer ministro terminó de cantar una canción por la paz con las miles de personas reunidas en la Plaza de los Reyes de Israel, un joven extremista ultranacionalista religioso judío, Yigal Amir, de 23 años, le disparó tres balas a quemarropa. Su bazo y columna vertebral fueron dañados. Yitzhak Rabin, de 73 años, murió unas horas después en el hospital.

Una paz asesinada

La desaparición de Rabin condenó entonces todo el proceso de paz. Shimon Peres pospuso las nuevas elecciones y se negó a centrar la campaña en el asesinato del primer ministro. En mayo de 1996, Netanyahu fue proclamado ganador. "Se dice que los asesinatos políticos, la mayoría de las veces, no cambian nada. Bueno, en este caso, cambió mucho. Esto detuvo el proceso de paz en seco y revirtió la tendencia. Nos llevó a donde estamos hoy", lamenta el exembajador israelí.

El nuevo primer ministro Netanyahu tenía la intención de revertir ciertas concesiones otorgadas a los palestinos, en particular en lo que respecta a la colonización de los territorios ocupados. El proceso de paz ya no estaba en la agenda. Al contrario. Las fuerzas opuestas a Oslo se reforzaron mutuamente, algunas a través de la colonización, otras a través de la lucha armada. Y durante 30 años, la situación nunca dejó de deteriorarse. "Rabin inspiró confianza en israelíes, palestinos y en todo el mundo. Era una roca. Él era quien podía continuar este proceso y probablemente llevarlo a su conclusión. Y se fue, no fue reemplazado", afirma Elie Barnavi.

Han pasado 30 años desde la muerte de Yitzhak Rabin, es decir, una generación. Y hoy, más de la mitad de los israelíes no habían nacido en 1995. Según una encuesta del Jewish People Policy Institute (JPPI) informada por i24News el 19 de octubre, el 48% de los encuestados ve Oslo como un paso en la dirección equivocada, en comparación con el 45% que lo ve como una iniciativa positiva, a pesar de sus limitadas perspectivas. Además, un tercio de los israelíes cree que el asesinato de Rabin interrumpió el proceso de paz, otro tercio cree que se habría detenido de todos modos, el resto considera que ha continuado.

Una "versión judía de Hamás"

"En este día, en este lugar, convergen los dos mayores momentos de ruptura en la historia del Estado de Israel: el asesinato de Rabin y el 7 de octubre", dijo el líder de la oposición israelí Yair Lapid el sábado 1 de noviembre, durante la conmemoración del trigésimo aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin. "Por supuesto, tiene razón. Pero él mismo no saca todas las consecuencias. Se supone que es el líder de la oposición, pero es un líder débil de la oposición, que tiene miedo de su sombra, que no dice las cosas como deben decirse. El 7 de octubre es una tragedia que podría haberse convertido, como en cualquier tragedia de la Historia, en el instrumento de un renacimiento, en el instrumento de una reparación de la Historia. Pero eso no es lo que sucede. Es extremadamente difícil decir a los israelíes: ‘Escuchen, abran los ojos. El 7 de octubre, tuvimos algo que ver con eso’. Este es un lenguaje que actualmente es inaudible. No digo que sea inaudible para siempre, pero hay que esperar, hay que deshacernos de este Gobierno y luego veremos qué se puede hacer", comenta Barnavi.

Y el exdiplomático, que quiere creer que las próximas elecciones anunciadas en 2026 cambiarán las cosas, porque el Gobierno actual es solo una "versión judía de Hamas", insiste en la necesidad de apoyo de la comunidad internacional para lograr una situación pacífica. En este sentido, el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, logrado por el presidente estadounidense el 10 de octubre, es sin duda un primer paso positivo después de dos años de carnicería que ha dejado más de 70.000 palestinos muertos.

Pero la colonización en Cisjordania está creciendo de una manera sin precedentes y más de 1.000 palestinos, fuera del enclave, han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023. La colonización parecía ser la clave para explicar el clima que llevó al asesinato de Yitzhak Rabin el 4 de noviembre de 1995. El choque entre dos concepciones de un Estado judío: una concepción sionista clásica, la que representaba Rabin -asegurar la salvación del pueblo- y la concepción mesiánica, religiosa, que dice que lo que hay que asegurar es la salvación de la tierra. Y la colonización está en el corazón de esta concepción de la nación. Desde el asesinato de Rabin, la concepción mesiánica ha dominado la política israelí.

"Necesitamos a otros. Solos, no lo lograremos. Porque la única forma de mirar al futuro con optimismo es la paz con los palestinos. Y eso requiere un Estado palestino. No hay otro camino, excepto el de un Estado judío en todo el territorio, desde el mar hasta el Jordán, que sería un Estado de apartheid, un Estado en el que la gente como yo no podrá vivir. Así que lo que hay que hacer es obvio", concluye Elie Barnavi.

