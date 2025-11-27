Con nuestro corresponsal en Jerusalén, Michel Paul

Estas declaraciones ocupan los titulares aquí y elevan un peldaño más el conflicto entre el jefe del Estado Mayor, considerado por la derecha como demasiado independiente, y el ministro de Defensa, que multiplica las declaraciones contundentes. El general Eyal Zamir insistió en que Israel necesita un liderazgo que “reconozca el fracaso” y que no intente “asustar ni eludir” sus obligaciones.

Declaraciones incendiarias

“Es la esencia misma del liderazgo”, proclamó. Estas declaraciones incendiarias se producen en plena crisis abierta con el ministro de Defensa, Israel Katz. En el centro de este conflicto se encuentran las investigaciones sobre las deficiencias del 7 de octubre de 2023 y, sobre todo, la congelación de los nombramientos militares por parte del ministro.

El domingo, el ejército anunció varias destituciones en el marco de las sanciones impuestas a una docena de altos mandos por su responsabilidad en el mando en relación con el 7 de octubre.

Confrontación sin precedentes

Ante esta confrontación sin precedentes, el primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo que intervenir urgentemente, reuniéndose por separado con ambos hombres para intentar calmar la crisis, aparentemente sin resultados.

Mientras tanto, el ministro de Defensa desmintió los rumores sobre su destitución y afirmó que permanecería en su cargo “al menos hasta las próximas elecciones”. La tensión política y militar sigue, por tanto, en su punto álgido.

