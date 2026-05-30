Durante una visita al norte de Israel para reunirse con soldados cerca de la frontera, Netanyahu elogió el avance de su ejército en sectores estratégicos. Afirmó que el ejército había "cruzado el Litani", un río situado a unos 30 kilómetros de la frontera.

El corresponsal de RFI en Líbano, Paul Khalifeh, confirma que el ejército israelí cruzó el río Litani en al menos tres puntos y siguió avanzando hacia el norte, más allá del río, en medio de intensos combates con Hezbolá.

Los avances se produjeron al sur y al este de Nabatiya, la segunda ciudad más grande del sur, con 120.000 habitantes. A principios de semana, se había ordenado a la población que evacuara esta aglomeración, sometida a violentos bombardeos.

El cruce del Litani se produjo en sectores donde el río se encuentra a solo 4 a 6 kilómetros de la frontera con Israel. Más allá de las ganancias territoriales, este avance reviste una importancia estratégica para los israelíes.

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En el plano político, les confiere una ventaja en las negociaciones directas en curso con el Líbano en Washington. En el ámbito militar, permite a los israelíes alcanzar tres objetivos: ocupar las alturas que dominan el valle del Litani, amenazar una colina estratégica donde Hezbolá dispondría de importantes infraestructuras subterráneas, además de rampas de lanzamiento de cohetes y sistemas de lanzamiento de drones, y, por último, establecer una sólida cabeza de puente con vistas a un futuro movimiento de cerco de Nabatiya.

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