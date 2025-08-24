El ejército israelí informó que este domingo 24 de agosto atacó objetivos militares hutíes que se encontraban en la ciudad de Saná, capital de Yemen. Los bombardeos fueron dirigidos contra zonas cercanas al palacio presidencial, centrales eléctricas y contra una instalación de almacenamiento de combustible.

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí en los últimos días", declaró el ejército israelí en un comunicado.

Una fuente de seguridad de los rebeldes que controlan grandes extensiones del territorio de Yemen dijo a AFP que el ataque tuvo como objetivo un edificio municipal en el centro de la ciudad y añadió que hay reportes de víctimas.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó que los bombardeos israelíes golpearon una estación de la empresa petrolera y una central eléctrica en el sur de la capital Saná.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hutíes contra Israel

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó con el asalto del movimiento islamista palestino Hamás al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023. Los rebeldes yemenitas afirman que actúan en solidaridad con los palestinos.

Israel ha logrado interceptar la mayoría de los ataques hutíes y ha tomado represalias con bombardeos contra objetivos en Yemen. El 17 de agosto, Israel afirmó haber atacado infraestructura eléctrica en Saná y Al Masirah reportó que se trataba de la central de Haziz, controlada por los rebeldes.

La Fuerza Aérea Israelí acusó a los rebeldes hutíes de haber lanzado “con alta probabilidad” un misil con una ojiva de racimo hacia Israel, que se desintegró en pleno vuelo y no causó heridos.

“Tras una revisión operativa inicial del misil hutí lanzado hacia Israel desde Yemen el viernes, se determinó que probablemente contenía varias submuniciones destinadas a detonarse al impactar”, detalló un oficial en un comunicado y resaltó que el sistema de defensa aéreo israelí sí “es capaz de detectar municiones de este tipo”.

Los restos del misil impactaron en el patio de una vivienda en la ciudad de Ginaton, en el centro del país, causando daños menores.

Con AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más