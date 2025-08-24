El hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez fue deportado a México desde Estados Unidos el pasado lunes y este sábado fue presentado ante un juez federal en el estado de Sonora, al norte del país. A Julio César Chávez Jr. se le acusa de “delincuencia organizada” y de participar en la “introducción clandestina de armas” al territorio mexicano.

“Va a quedar puesto en inmediata libertad porque así lo ordenó el juzgador”, dijo a la prensa su abogado Rubén Fernando Benítez, y explicó que al deportista se le impusieron “medidas muy estrictas” como no salir del país.

El 2 de julio, Chávez fue detenido en Los Ángeles por autoridades migratorias y lo acusaron de mentir en su solicitud de residencia. Pero al saber que existía una orden de captura en México, la justicia estadounidense lo entregó a las autoridades mexicanas quienes lo llevaron al penal de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Este sábado 23 de agosto se llevó acabo la primera audiencia y, según medios locales, la Fiscalía General pidió al juez tres meses adicionales para investigar y reunir más pruebas. La próxima audiencia será el 24 de noviembre y, de ser hallado responsable, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ochos años de prisión, según su abogado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Días previos a su detención, el deportista protagonizó una de las veladas de boxeo más publicitadas del año, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más