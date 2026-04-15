Detenida en febrero de 2025, Mahdieh Esfandiari "ha regresado a Irán", anunció la televisión estatal iraní, que la calificó de "activista por los derechos de los palestinos".

Nacida en Irán y llegada a Francia en 2018, donde trabajaba como traductora tras haberse graduado en Lyon, había sido condenada a cuatro años de prisión, de los cuales uno era firme. La justicia francesa la acusaba de haber alimentado con publicaciones las cuentas de la organización Eje de la Resistencia en 2023 y 2024, en particular en las plataformas Telegram, X, Twitch y YouTube.

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Un intercambio nunca confirmado

Estas publicaciones, entre otras cosas, elogiaban el ataque perpetrado por el movimiento palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, incitaban a cometer actos de “terrorismo” e insultaban a la comunidad judía.

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Pocas horas después del anuncio de la salida de Irán de los dos franceses, Cécile Kholer y Jacques Paris, se levantó su arresto domiciliario.

El Gobierno iraní había mencionado en los últimos meses un intercambio de presos, algo que París nunca ha confirmado.

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