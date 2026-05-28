El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores condenó firmemente lo que calificó de "violaciones" del alto el fuego por parte de Estados Unidos tras bombardeos estadounidenses sobre la ciudad costera de Bandar Abás, en el sur del país.

Irán tomará "todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional", aseguró en un comunicado el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaíl Baghaei, denunciando además la "retórica amenazante de responsables estadounidenses" hacia Irán y varios países de la región, tras declaraciones de Donald Trump sobre Omán.

Un funcionario estadounidense confirmó que los drones representaban una "amenaza en el estrecho de Ormuz" y que fue atacada una estación de control terrestre en Bandar Abás desde donde se preparaba el lanzamiento de otro dron. Indicó que las acciones fueron "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el cese del fuego". Medios iraníes informaron de fuertes explosiones cerca de Bandar Abás durante la noche.

Kuwait reporta ataques

En respuesta, los Guardianes de la Revolución anunciaron que atacaron una base estadounidense, sin precisar su ubicación. Kuwait, aliado de Washington, informó poco antes que enfrentaba ataques con misiles y drones. Además, fuerzas iraníes realizaron disparos de advertencia contra buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, según la televisión estatal.

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El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y Estados Unidos impuso sanciones a una nueva autoridad iraní creada para controlar el tránsito marítimo en esa zona estratégica. El presidente Donald Trump reiteró la posibilidad de intensificar el conflicto, afirmando que Irán busca un acuerdo, pero éste aún no satisface a Washington.

Irán había afirmado estar ultimando un acuerdo marco con Estados Unidos para poner fin al conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, pero la Casa Blanca lo negó.

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