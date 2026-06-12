Teherán detalló el viernes el contenido del acuerdo destinado a poner fin al conflicto que lo enfrenta a Washington, destacando en particular que preveía el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el fin del bloqueo que obstaculiza sus puertos, aunque precisó que aún era necesario recibir el visto bueno de las autoridades.

Sin embargo, la diplomacia iraní este viernes que Teherán aún no ha decidido si firmará.

"Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

La agencia de noticias Tasnim apuntó que el presidente estadounidense ya anunció 38 veces en los últimos dos meses que un acuerdo de paz entre las partes era inminente.

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Esta aclaración se produce tras el anuncio de Donald Trump de un "excelente" acuerdo de paz con el régimen iraní, aunque este aún no se ha materializado.

El inquilino de la Casa Blanca añadió que el estrecho de Ormuz se reabriría oficialmente tan pronto como se firmara el acuerdo, lo que podría ocurrir durante el fin de semana. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance podría ⁠firmar el texto en nombre de Estados Unidos, según indicó.

No obstante, Teherán sigue exigiendo el cese de las hostilidades en todos los frentes, especialmente en el Líbano, y presenta esta exigencia como condición previa para cualquier acuerdo con Washington.

A principios de semana, Irán lanzó misiles contra Israel -el primer enfrentamiento directo desde abril-y reprochó al Estado hebreo que siguiera atacando el Líbano. El ejército israelí invadió el sur del Líbano en el marco de una ofensiva presentada como destinada a neutralizar a Hezbolá, el grupo proiraní.

Mientras tanto, el índice bursátil japones Nikkei avanzó más de 4% y el Kospi surcoreano se disparó casi un 8% este viernes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara su amenaza de nuevos ataques contra Irán.

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