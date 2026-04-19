Tras más de un mes de conflicto, que ha dejado miles de muertos y ha golpeado con fuerza a la economía mundial, el anuncio del viernes sobre la reapertura de este corredor marítimo dio un impulso inmediato a los mercados financieros y provocó una marcada caída en los precios del petróleo.

Pero el sábado, apenas unas horas después de su reapertura, Irán señaló que retomó "el control estricto" de Ormuz, por donde en tiempos normales pasa el 20% del flujo global de hidrocarburos.

Poco después de ese anuncio, al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos. "Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo", advirtieron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la acción iraní como un intento de "chantajear" a su país.

– Negociaciones diplomáticas –

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El endurecimiento de posturas se da en pleno despliegue diplomático para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio más allá del alto el fuego de dos semanas iniciado el 8 de abril y que está cerca de expirar. Una primera ronda de diálogos entre Estados Unidos e Irán el 12 de abril en Pakistán terminó sin acuerdo.

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible. "La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio", dijo el vicecanciller iraní Saed Jatibzadeh.

Y aunque el presidente estadounidense volvió a hablar el sábado de "muy buenas conversaciones" con Irán, la versión que llega desde el lado iraní es, una vez más, muy distinta. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien representó a Irán en el diálogo con Washington en Pakistán, aseguró el sábado por la noche que se han "registrado avances", pero que un acuerdo final "sigue lejos". Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan.

Durante un viaje a Irán el jefe del ejército de Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, entregó a las autoridades iraníes "nuevas propuestas" estadounidenses, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. "La República Islámica de Irán las está estudiando y todavía no ha respondido", agregó.

– "Línea amarilla" en Líbano –

En Líbano, el otro frente de la guerra, el ejército israelí anunció el sábado que había establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur del país. El ejército israelí sigue presente en el país vecino en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera, en espera de las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre Líbano e Israel, en estado de guerra desde 1948.

Por ahora, un alto el fuego rige entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, tras mes y medio de conflicto que deja en Líbano cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado que un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque contra cascos azules de la ONU en Líbano. Tanto Macron como la misión de la ONU apuntaron a Hezbolá, que negó estar implicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó "firmemente" la acción contra la misión de paz. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país "aún no ha terminado" la labor de conseguir el desarme de Hezbolá.

Trump endureció el tono y dejó claro a Israel que tenía "prohibido" bombardear Líbano.

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