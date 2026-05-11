De 54 años, Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras se encontraba en prisión por liderar una campaña en favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte. Hace dos semanas sufrió un infarto.

Su familia había solicitado su traslado desde Zanjan, al noroeste de Teherán, donde cumplía condena y donde fue hospitalizada inicialmente, para que pudiera acceder a una mejor atención médica.

Actualmente se encuentra en el hospital Pars de Teherán, donde está siendo atendida por su propio equipo médico, indicó la Fundación Narges Mohammadi en un comunicado.

"Una suspensión no es suficiente"

Narges Mohammadi fue condenada en febrero a una nueva pena de siete años y medio de prisión, pocas semanas antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. En ese momento, el Comité Nobel pidió a Teherán su liberación inmediata.

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La fundación no ha proporcionado detalles sobre las condiciones de su liberación bajo fianza ni sobre la suspensión de su pena. "Sin embargo, una suspensión no es suficiente", afirmó. "Narges Mohammadi necesita atención especializada permanente. Debemos asegurarnos de que no vuelva nunca a prisión", agrega la fundación.

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