Con nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi

Los numerosos videos compartidos en la redes sociales muestran a una gran multitud manifestándose en las calles de Malekshahi, un condado de unos 20.000 habitantes donde vive una importante población kurda. Según algunas cuentas de la red X, los manifestantes intentaron tomar el control de una pequeña base de los Guardianes de la Revolución en la ciudad. En las grabaciones se oye claramente el ruido de disparos.

Según algunas fuentes, el número de víctimas sería mayor a las tres anunciadas. En otro video se ve a las fuerzas antidisturbios frente al hospital de la ciudad de Ilam, donde fueron trasladados los muertos y heridos. Otras ciudades de la provincia también han sido escenario de manifestaciones.

Más de veinticinco ciudades de provincia

También se han producido manifestaciones en varios barrios populares de Teherán, así como en más de veinticinco ciudades de provincia, con consignas contra el poder o a favor del retorno de la monarquía Pahlavi. Los manifestantes, que en cada caso son varias decenas o varios cientos, han encendido hogueras por todas partes. Las cuentas de la red X informan de otras muertes en todo el país, una afirmación difícil de confirmar por el momento.

Según los medios oficiales, varias mezquitas y edificios religiosos han sido atacados e incendiados. Ayer, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que habló por primera vez desde el inicio del movimiento, distinguió claramente entre los comerciantes que tienen reivindicaciones legítimas y aquellos a los que calificó de “alborotadores” y “agentes extranjeros”, contra los que actuará el poder iraní.

