El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estaba esperando una respuesta de los iraníes a su propuesta para poner fin a las hostilidades de forma duradera. “Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo va”, aseguró ante la prensa.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, citado por la televisión estatal, indicó por su parte que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense. Teherán se toma su tiempo y en paralelo expresa sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Washington.

Este sábado, en una conversación telefónica con su homólogo ruso, el jefe de la diplomacia iraní puso en duda y mostró su escepticismo, sin anunciar una respuesta a la última propuesta de Trump.

Nuevos ataques el viernes

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El ejército estadounidense anunció el viernes que había “neutralizado” por vía aérea a dos petroleros iraníes en el golfo de Omán, puerta de entrada del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Aunque, según el ejército, los buques no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.

Teherán denunció ante la ONU una “violación flagrante” de la tregua. Una fuente militar citada por la agencia Tasnim confirmó que las fuerzas iraníes habían respondido. “Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma”, afirmó. (AFP)

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

Continúa la violación del alto el fuego en el frente libano-israelí

En el otro frente del conflicto, en el Líbano, Israel y el Hezbolá proiraní siguen con sus ataques mutuos diarios, pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril, que ambos se acusan de violar.

El ejército israelí volvió a ordenar la evacuación inmediata de varias localidades del sur del país este sábado ante posibles operaciones contra el movimiento chií. La agencia nacional de noticias libanesa, ANI, reportó posteriormente una serie de bombardeos israelíes en esa zona, además de tres ataques adicionales a unos 20 kilómetros al sur de Beirut.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad del Líbano, un dron israelí disparó en tres ocasiones contra una motocicleta en la ciudad de Nabatiyé, causando la muerte de un ciudadano sirio y heridas graves a su hija de 12 años.

Hezbolá aseguró después haber atacado posiciones del ejército israelí en el norte del país vecino.

Este movimiento proiraní implicó a Beirut en la guerra el 2 de marzo, cuando reanudó sus ofensivas contra Israel tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según el balance difundido el viernes por el Ministerio de Sanidad libanés, los bombardeos israelíes en territorio libanés han dejado 2.750 muertos desde el inicio del conflicto.

Nuevas negociaciones entre ambos países vecinos, que continúan técnicamente en guerra, están programadas en Washington para los días 14 y 15 de mayo. Hezbolá rechaza estas conversaciones. (AFP)

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