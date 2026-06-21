El mando militar de Irán asegura haber cerrado el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques israelíes en Líbano, que considera una violación de su acuerdo con EE. UU. Por su parte, el Comando Central de EE. UU. negó el anuncio iraní y sostuvo que el tráfico de barcos por Ormuz "sigue fluyendo". "Irán no controla el estrecho de Ormuz", declaró a Reuters el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM.

"El tráfico marítimo continúa fluyendo y las fuerzas estadounidenses monitorean la situación para garantizar que así siga siendo", añadió.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este sábado hacia Suiza para participar en las primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock. "Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar" ha dicho Vance antes del inicio de las conversaciones este domingo en Suiza.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Syed Asim Munir, participarán en las conversaciones de nivel técnico que se celebrarán en Burgenstock. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país ya confirmó ayer sábado que representantes de Estados Unidos e Irán participarían en la reunión, junto con mediadores de Pakistán y Qatar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Donald Trump, aseguró este sábado que "no habrá peajes" en el estrecho de Ormuz "durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo". El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE. UU. el pasado 28 de febrero.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más