"Los aparatos enemigos que penetraron en el sur de Isfahán -entre ellos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130- fueron alcanzados y se encuentran actualmente en llamas", afirmó el mando central del ejército, Jatam al Anbiya, añadiendo que la operación de rescate estadounidense había "fracasado".

Los medios estatales iraníes difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

Sin embargo, en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el oficial fue rescatado "sano y salvo" durante una operación militar.

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La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, de que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán, sin que se precisara si se trataba de civiles o de militares.

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