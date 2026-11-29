Quentin Le Brun, que apareció en videos de propaganda tras unirse al EI en 2014, era uno de los siete.

Otros dos yihadistas franceses fueron condenados a 15 años de prisión por cargos similares, informó un periodista de la AFP presente en el tribunal.

Al comparecer ante la corte, en Bagdad, a principios de este mes, Le Brun afirmó que había trabajado como traductor y diseñador para las publicaciones del EI.

El grupo islamista se expandió por Siria e Irak en 2014, cometiendo masacres y convirtiendo a mujeres y niñas en esclavas sexuales.

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Sus simpatizantes viajaron desde Europa y otros lugares para unirse a sus filas.

Francia ha repatriado a cientos de familiares de yihadistas del EI, pero se niega a traer de vuelta a la mayoría de los hombres acusados de haber desempeñado un papel activo en el grupo, dejándolos enfrentarse a la justicia en el extranjero.

Previamente, la justicia iraquí ya había condenado a cadena perpetua a 23 ciudadanos franceses, mientras que otros tres habían recibido penas de 15 años de prisión.

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