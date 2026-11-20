Con AFP

Se están llevando a cabo investigaciones por violación en grupo y agresiones sexuales en contra del actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq, tras la denuncia con constitución de parte civil presentada por una actriz en mayo de 2025. El caso, revelado por Mediapart, ha sido asignado a la policía judicial de París, según una fuente cercana.

Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de la película Thalasso, dirigida por Guillaume Nicloux. Este director también está acusado de complicidad de violación y agresiones sexuales, confirmó otra fuente.

En la denuncia, la actriz y bailarina, de origen eslavo, denuncia una violación en grupo y agresiones sexuales ocurridas el 11 de diciembre de 2018 en el hotel Thalazur de Cabourg (departamento de Calvados), durante el rodaje de una escena de la película.

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Alexandra (nombre modificado) afirma, entre otros detalles, que Houellebecq la inmovilizó mientras Depardieu la penetraba “a la fuerza” y “por sorpresa” con los dedos. La actriz, quien en ese momento tenía 32 años, también acusa al escritor de haberle impuesto un cunnilingus.

Los representantes de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no dieron respuesta. Al ser contactado a través de su editorial, Houellebecq tampoco respondió.

Además de Thalasso, Nicloux ha rodado en varias ocasiones con los dos hombres. Ante las acusaciones, aseguró a Mediapart que, durante el rodaje, “no percibió ninguna coacción”, pero que posteriormente se “disculpó” con la actriz, “afligido”.

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