Por el corresponsal de RFI en Madrid

El ex secretario de organización del Partido Socialista de España, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Quien fuera uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez ha dicho que él no pertenece a ninguna trama de corrupción y ha denunciado "una persecución propia de la Inquisición".

Además, ha afirmado que los audios que lo sitúan en el centro de la trama son falsos. Dichos audios fueron encontrados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro de la vivienda de Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ambos en prisión preventiva desde finales de noviembre.

En ellos se escucha supuestamente a Santos Cerdán hablando del presunto amaño de contratos de obras públicas a cambio de mordidas (porcentajes), lo cual lo vincularía estrechamente a la trama de corrupción que estalló públicamente a finales de febrero de 2024 con la revelación del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones por parte del Ministerio de Transportes en la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19.

Santos Cerdán, sospechoso de ser el hombre clave en una trama para cobrar dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, estuvo en prisión preventiva desde junio hasta noviembre, cuando el juez lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares.

Su salida de la cárcel ocurrió luego de que se divulgara un voluminoso informe policial que describió a Cerdán como el "enlace" que gestionaba el cobro de mordidas a empresas, de las que obtenía un "2% neto del importe de adjudicación" a través de un testaferro, según revelaron medios españoles.

En la comisión de investigación, el ex secretario de organización del PSOE ha asegurado que los peritos de la Guardia Civil que declararon ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no descartaron que los audios fueran realizados con inteligencia artificial.

Cerdán, que comparece de nuevo en la sala tras una primera vez el 30 de abril del año pasado, ha acudido solo a la cita, algo en lo que también han incidido varios senadores. El ex número 3 del Partido Socialista se ha limitado a decir que no necesita el apoyo de nadie y que “mejor solo que mal acompañado”.

Este caso es especialmente sensible para Pedro Sánchez, toda vez que también involucra al exministro y antigua mano derecha del dirigente socialista, José Luis Ábalos, y a un cercano asesor de este último, Koldo García.

Ábalos y García serán juzgados próximamente por corrupción en una ramificación de la vasta investigación judicial.

Sánchez se ha disculpado varias veces ante los españoles, asegurando que ignoraba todo del caso y que el Partido Socialista, del que es secretario general desde 2017, nunca se benefició de financiación ilegal.

