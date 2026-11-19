Anthropic debuta este jueves en el Nasdaq de Nueva York con la mayor salida a bolsa de la historia, superando la de SpaceX, pese a las dudas sobre los riesgos y la rentabilidad de la inteligencia artificial. La empresa anunció el miércoles la colocación de 956 millones de acciones, a 83 dólares por acción, una operación que valora al creador del chatbot Claude en 1,5 billones de dólares.

La salida a bolsa de Anthropic es histórica, pero hoy es más delicada que hace seis meses, señala Fabrice Cousin, CEO de UltraEdge, un operador de centros de datos en Francia: "En la primera mitad del año, fue la euforia total. Hoy vemos que las noticias sobre la IA son un poco menos favorables que en el primer semestre. El crecimiento se está ralentizando un poco. Hay varias preguntas tanto entre inversores, como fondos de inversión, pero también sobre la aceptabilidad de estos centros de datos, especialmente en Estados Unidos", explica.

Inversiones masivas

"Las noticias en torno al presidente de Nvidia también son una ilustración de ello. El impacto y la llegada de China en los modelos fronterizos de IA es otro. ¿Realmente pensaron que era hora de hacerlo ahora, antes de que la turbulencia fuera demasiado grande y obstaculizara su salida a bolsa? Probablemente ese factor jugó un papel", estima Cousin.

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La evolución de las acciones de Anthropic dependerá de la rentabilidad de las enormes inversiones que la empresa estadounidense ha realizado en chips y centros de datos. El equivalente a al menos 13 años vendiendo, al precio actual, su modelo de inteligencia artificial Claude.

Valoración en 1.500 mil millones de dólares

La empresa de San Francisco está a punto de lograr el jueves la mayor recaudación de su historia en el primer día de negociación, por delante de SpaceX, que recaudó unos 75.000 millones en junio. Una opción, que permite a los bancos socios distribuir más acciones en los días siguientes en caso de suscripciones fuertes, elevó esta cantidad a 86 mil millones para la empresa agrupando actividades espaciales, el laboratorio de inteligencia artificial y la red social X de Elon Musk.

Anthropic también planificó esta posibilidad, lo que podría permitirle recaudar un total de unos 91.600 millones.

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