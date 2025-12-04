Fue el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta, instancia en la que ambos candidatos confrontaron sus posturas sobre uno de los temas centrales de la campaña, estrechamente ligado a la agenda de seguridad.

Uno de los temas que marcó este intercambio y que ha sido uno de los ejes principales en todo este periodo electoral es, sin duda, la situación de las personas migrantes, un asunto álgido en donde ambos candidatos se mostraron firmes en sus posturas. José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, citó su propia cuenta regresiva para darle un ultimátum a las personas migrantes que se encuentran irregulares en el país.

"Primero recordarles que tienen 90 días, hoy quedan 98 días, para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas —y que las tienen— y salir de Chile. Y si no lo hacen, una vez que sean identificados (…) van a ser expulsados", afirmó Kast durante el debate.

En contraste, la candidata oficialista, Jeannette Jara, ex ministra del Gobierno de Gabriel Boric, apeló a un enfoque más cauto, señalando la necesidad de comprender el perfil y el contexto de quienes no poseen documentos.

"Creo que hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio y que así se ha estado operando. El punto es que hay que hacerlo de manera masiva. Pero de todas formas la situación es que, quieran ellos salir o no, hay un conjunto de más de 330.000 personas en situación irregular en el país y hay que ver qué hacemos con ellas", planteó Jara.

Kast encabeza actualmente los sondeos con una intención de voto que oscila entre 55% y 60%, después de haber perdido la elección del 16 de noviembre frente a Jara, militante comunista y representante de la coalición de centroizquierda que respalda al gobierno de Gabriel Boric.

Una parte importante del electorado asocia el aumento de la delincuencia a los migrantes sin papeles. Aunque Chile continúa siendo uno de los países más seguros de la región, los últimos años han estado marcados por un alza en homicidios y secuestros, incrementando la percepción de inseguridad.

