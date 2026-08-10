La protesta lleva 17 días y se ha intensificado pese a la respuesta de las autoridades. Los estudiantes exigen que se anulen 13 exámenes que consideran irregulares y reclaman una investigación independiente de la policía federal.

Hasta ahora, las autoridades han aceptado cancelar tres de esos exámenes. Además, tres miembros de la comisión estatal que organiza las pruebas dimitieron y este lunes fue detenido su antiguo presidente. Ya son 20 las personas arrestadas en la investigación.

Pero estas medidas no han cerrado el conflicto. Los estudiantes siguen reclamando una investigación federal, algo que el gobierno regional no ha aceptado, y seis manifestantes permanecen en huelga de hambre.

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Este lunes, miles de jóvenes rompieron varias barricadas durante su marcha hacia la Asamblea. La policía respondió con cañones de agua y porras, y hubo manifestantes heridos.

El trasfondo va más allá de un solo examen: millones de jóvenes indios compiten por un número limitado de empleos públicos, y las sospechas de fraude afectan una de las principales vías de acceso al empleo. Tras las protestas de Delhi que provocaron la dimisión del ministro federal de Educación, Jharkhand muestra que la cuestión de la integridad de estos exámenes sigue sin resolverse.

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