Netanyahu anunció el domingo que presentó una solicitud de indulto al presidente, argumentando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país. El primer ministro, además, niega todas las acusaciones en su contra.

Según el especialista en sociología política Lev Luis Grinberg, "Netanyahu busca lograr que se cancele su juicio por corrupción para mantenerse en el poder y, si esto no funciona, presentarse a las elecciones como víctima del "Deep State"".

El primer ministro israelí acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes y, junto a su esposa, Sara, se le señala por aceptar productos de lujo —joyas, puros y champán— por un valor aproximado de 260.000 dólares, a cambio de favores políticos.

Su juicio por corrupción, fraude y abuso de confianza lleva más de cinco años en curso y no tiene fecha para una sentencia. Sin embargo, Netanyahu ya pidió un indulto presidencial. En realidad, según Grinberg, "lo que Netanyahu quiere es que le cancelen el juicio".

¿Gran manipulación política de Netanyahu?

"En cierto sentido, se puede decir que es una gran manipulación política porque el presidente del país no tiene la autoridad para cancelar un juicio. Donde sí tiene autoridad es cuando hay una pena, cuando el que pide la gracia reconoce que cometió una falta, un crimen. Luego sí, hay que perdonarlo. Si el presidente le da la gracia, el caso va a terminar en la Corte Suprema. Y, en principio, la Corte Suprema tiene que cancelar esa decisión del presidente porque es ilegal. Ahora, si el presidente no le da la gracia o si la Corte Suprema la anula, él va a elecciones presentándose como la víctima del establishment, del Deep State. Dirá que el establishment lo está persiguiendo desde hace varios años con este juicio que él califica de ‘completamente falso’ y dice no tener ninguna responsabilidad. Y si recibe la gracia, se queda en el poder".

El domingo, decenas de personas se manifestaron frente a la casa del presidente Isaac Herzog, quien debería tomar una decisión en un plazo de dos meses.

"¿Qué soluciones pueden tener? En realidad, lo que está pidiendo la oposición es que se llegue a un compromiso. Se le puede cancelar el juicio si él renuncia y deja de hacer política. Dejarlo seguir en la política sería un desastre. Él es responsable, considero responsable no solo por los crímenes del juicio, sino por cosas mucho más graves: esta guerra, esta desastrosa situación con los palestinos y con Gaza, los crímenes que se cometieron en Gaza. En realidad, si él se queda en el poder va a fortalecer muchísimo su tendencia antidemocrática o dictatorial", concluye Grinberg.

