Por el corresponsal de RFI en Roma

Hoy es el primer día y no será el último declarado de alerta roja por el calor en Italia. “Il caldo estremo”, como lo llaman, es decir máximo y excepcional. Aunque los cambios climáticos extremos y también en verano ya parecen ser una regla y una costumbre.

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Se anuncian de 36 grados para arriba en 16 ciudades -entre ellas Roma y Milán- en todo el país. Pero más al norte que al sur y, sobre todo, en Bologna, en la región Emilia-Romagna con un 20% más de emergencias por calor en sus hospitales.

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El ministerio de Salud aconseja medidas simples pero importantes para italianos y turistas que en este período llegan de todo el mundo: evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde, aire acondicionado en los ambientes de trabajo y familiares, tomar por lo menos un litro y medio de agua, comer fruta y verdura y mucha atención para niños y personas mayores.

La última vez con este calor fue en 2023. La confirmación de que la ola no es una novedad y que el sistema público ya está bastante preparado para enfrentarla.

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