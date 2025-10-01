La movilización busca frenar un controvertido proyecto de ley que permite ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias. Según datos de Eurostat, los trabajadores griegos son los que más horas trabajan al año. Los sindicatos griegos consideran que es un ataque directo a los derechos laborales

De la corresponsal de RFI en Atenas, Marta Cañete

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país.

La movilización busca frenar un controvertido proyecto de ley que permite ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias, con una bonificación del 40% por hora extra trabajada.

Durante todo el día no circularán trenes interurbanos y los barcos comerciales permanecerán amarrados en los puertos. Los vuelos operan con normalidad, después de que un tribunal declarara ilegal la huelga de los controladores aéreos.

El Gobierno defiende que con la reforma no se superará el máximo legal de 48 horas semanales y 150 horas extras anuales, y afirma que la ley se adapta a las necesidades laborales y empresariales actuales. En ese sentido, la ministra de Trabajo griega, Niki Kerameos, ha señalado que las 13 horas diarias podrían aplicarse legalmente 37 días al año. De hecho, el Ejecutivo califica el proyecto de ley como una «modernización» y «adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales».

Pero los sindicatos consideran que es un ataque directo a los derechos laborales y advierten del impacto sobre la salud y la calidad de vida de los trabajadores.

Según datos de Eurostat, los trabajadores griegos son los que más horas trabajan al año, mientras que Grecia es el segundo país de la UE con menor poder adquisitivo.

El Gobierno de Mitsotakis ha transformado el mercado laboral griego en unos de los más flexibles de Europa. Desde julio de 2024 los trabajadores de la industria, el comercio minorista, la agricultura y algunos servicios están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige. El sueldo de ese sexto día recibe una bonificación del 40 %.

