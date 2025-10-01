¿Cómo reciben los habitantes de Gaza el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump? Los residentes del centro de la Franja de Gaza, en su mayoría desplazados que se encuentran cerca del campo de Meghazi, se muestran muy pesimistas.

Con nuestras corresponsales en la Franja de Gaza, Rami Al Meghari, y en Jerusalén, Frédérique Misslin

Cerca del campo de desplazados de Meghazi, nadie cree realmente en el plan de paz estadounidense. Um Mohammed, madre de tres niños, espera ser evacuada pronto de la Franja de Gaza porque padece cáncer. Asegurando que, al igual que ella, la población del enclave está al límite y pide una salida, afirma que la dirección de Hamás no siente lo que vive la gente aquí, el sufrimiento provocado por el hambre y las privaciones.

Moyyedi, un vendedor de frutas y verduras, lanza por su parte un llamamiento directo al movimiento islamista. “Mi mensaje es sencillo: "¡Sálvennos! ¡A cualquier precio!”.

Mahmud, voluntario de la Media Luna Roja, se muestra aún más pesimista: “Devuelvan o no a los rehenes, el resultado será el mismo: Hamás acabará desapareciendo. Lo que espero es el traslado forzoso de todos los habitantes de la Franja de Gaza”.

Hamás no depondrá las armas, asegura Abdallah, farmacéutico. Y este teme, sobre todo, que el enclave palestino se convierta aún más en una zona de caos.

