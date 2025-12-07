Con información de nuestra corresponsal en Hong Kong, Florence de Changy.

Desde hace meses, enormes carteles cubren toda la ciudad, los autobuses, los tranvías, los pasillos del metro, las entradas de los edificios y los bordes de las carreteras, recordando las elecciones del 7 de diciembre. Tres mascotas de la campaña representan papeletas electorales, quizá en referencia a las tres categorías de diputados, según informa nuestra corresponsal en Hong Kong, Florence de Changy.

De los 90 escaños, solo 20 se eligen por sufragio universal. Además de todos los servicios públicos, se ha animado a un gran número de empresas a que sus empleados voten, como cuenta Patrick.

«Para ser sincero, me alegro. Porque trabajo en un banco chino y me han ofrecido un día libre si les digo que voy a votar. Así que lo he aceptado, pero he preguntado: «¿Cómo puedo demostrar que realmente he ido?», y mi jefa me ha respondido: «¡Oh, confío en ti!», cuenta.

Al menos treinta personas ya han sido detenidas por sugerir no votar o votar en blanco, y Patrick admite que piensa lo mismo que ellas.

«Quizás lo que voy a decir sea un delito contra la ley de seguridad nacional, pero, sinceramente, preferiría que la participación no fuera demasiado alta, porque eso demostraría el nivel de confianza en el Gobierno».

Campaña drásticamente interrumpida

La campaña electoral se vio interrumpida tras el incendio que devastó los bloques de viviendas de Wang Fuk Court, en el norte de Hong Kong, a finales de noviembre, causando al menos 159 víctimas. La Oficina de Seguridad Nacional de China en Hong Kong (OSNS) convocó el sábado a representantes de los medios de comunicación internacionales, entre ellos la AFP, para una reunión informativa, acusándolos de difundir información falsa en sus reportajes. «La Oficina no tolerará ninguna acción de los elementos antichinos y alborotadores en Hong Kong», se podía leer también en la declaración en línea de la OSNS.

En una rueda de prensa celebrada el sábado, la policía advirtió sobre escenas que, según ellos, recuerdan a las manifestaciones prodemocráticas de 2019, que se producen en el principal lugar donde los hongkoneses rinden homenaje a las víctimas del incendio.

