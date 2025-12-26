La llegada de Nasry Asfura marca el regreso del conservadurismo al poder en el país centroamericano. Kilvett Bertrand, diputado del triunfante Partido Nacional y uno de los legisladores más votados en estos comicios, comenta los resultados y la legitimidad de estas elecciones.

“Todas las misiones de observación electoral, empezando por la Unión Europea, que tuvo una misión de observación bastante amplia en el país, dijeron claramente que no hubo fraude electoral, la Organización de Estados Americanos también. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo exactamente lo mismo”, argumenta Bertrand.

“Lo único que fue un proceso bastante lento. ¿Por qué? Porque se boicoteó el proceso en varias ocasiones por parte de quien quedó en segundo lugar y por parte del partido Libertad y Refundación. Los dos han dicho que desconocen los resultados, pero aquí la institucionalidad por fortuna se mantuvo fuerte. Ayer dio la declaratoria ya oficial de que Asfura al que nosotros en Honduras lo conocemos como 'Papi a la orden', es el presidente electo”.

El Congreso de Honduras quedará dominado por tres fuerzas políticas. ¿El Partido Nacional sin mayoría podrá garantizar la gobernabilidad?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Hay que entender que los dos partidos políticos, nacional y liberal, somos dos partidos políticos conservadores y entendemos bien que el voto masivo de la gente fue en gran parte para sacar a la izquierda. Creo que eso nos da un punto de coincidencia, por muy áspera y reñida que haya sido la elección. Creo que tenemos un punto de coincidencia y es tratar de rescatar y levantar un poco el país de toda la división que había generado el partido gobernante. Creo que tenemos puntos de coincidencia para iniciar. Lo otro que puede ayudar mucho al tema de gobernabilidad es el carácter y el tipo de liderazgo que fue electo, que es Tito Asfura, un hombre muy conciliador, que no confronta, no insulta, no debate, es muy de paz y eso nos puede ayudar mucho a atender lazos porque nosotros al menos no herimos al Partido Liberal, que es el otro partido fuerte en la contienda”.

El diputado concluyó señalando que su partido priorizará la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con el objetivo de atraer inversiones, particularmente desde Estados Unidos. Esta medida podría ser exitosa, si se tiene en cuenta el respaldo que recibió Asfura del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su apoyo a través de redes sociales.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más