“Fuera la Racha”, gritaron el lunes pasado los estudiantes, en referencia al lema del presidente Nasry Asfura que propone restablecer la economía del país con una política de austeridad. Un sinsentido, según el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras.

“El artículo 161 de nuestra Constitución manda que se le asigne 6% del presupuesto general de la República a la universidad. Actualmente el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Finanzas apenas alcanza un 1.61%”

Por defender sus derechos, los estudiantes fueron gravemente reprimidos. Uno de ellos perdió su ojo. Una señal alarmante para Oslin Cantillano, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y violencia política. "Que estemos empezando un nuevo gobierno, con apenas 90 días, y que ya tengamos una represión en contra de los estudiantes, eso habla de la intolerancia a los reclamos. Podemos observar el comportamiento de las fuerzas de seguridad que, en los gobiernos nacionalistas, tienen siempre actitudes de violencia y represión", indicó.

Bajo los gobiernos del Partido Nacional, los estudiantes fueron un blanco de persecución estatal, según Cantillano. "Se trata del levantamiento de perfiles, de la implantación de pruebas para criminalizarlos después. Sirve para levantar expedientes y luego acusarlos de distintos delitos", alertó.

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Sin embargo, Daniel Cáceres, Director del Observatorio del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, se mantiene prudente: "Sería muy prematuro para la institución identificar patrones por parte del gobierno. Sin embargo, lo que decimos siempre es que las autoridades más denunciadas aquí, en el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), son los agentes policiales y militares".

Cáceres denuncia también que se trata de un problema estructural ya que "nunca ha habido una política de seguridad ciudadana adecuada en el país. Se ha utilizado la mano dura en cualquier intervención. El uso de proyectiles de goma está prohibido por parte de las Naciones Unidas, y también hay una prohibición absoluta de apuntar hacia ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, la cara", recordó.

Finalmente, el presupuesto general aprobado por el Congreso Nacional no recortó las finanzas de la Universidad Nacional, pero tampoco las aumentó como lo exigían los manifestantes.

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