"ay una alegría prudente en la sede del Partido Nacional", nos dice Carlos Herranz desde Tegucigalpa. Asfura, conocido como "Papi a la Orden", apodo que lo popularizó cuando era alcalde de Tegucigalpa, cuenta no solo con una buena imagen de gestor, sino también con el respaldo de Trump.

"Estados Unidos siempre ha ejercido mucha influencia sobre la política hondureña. En este momento, el mandatario estadounidense dispone, además, de un potente método de presión con el grifo de los retornados, ya que las remesas suponen el 25% del PIB de Honduras. Ese aumento de ayudas y de inversión es lo que esperan los seguidores de Asfura", subraya Herranz.

Derrota del oficialismo

Uno de ellos comentó al micrófono de RFI: "Un nuevo gobierno con Papi a la Orden nos traerá más inversión, más ayudas extranjeras, alentará las exportaciones".

"El partido político de la familia Zelaya —Manuel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro— es el gran derrotado de esta cita electoral", apunta Herranz. "Numerosos hondureños no perciben que los años de Xiomara Castro en el poder hayan mejorado los servicios públicos y, especialmente, los índices de pobreza que afectan a seis de cada diez ciudadanos. Los llamados de Trump a votar por Asfura durante los días previos a las urnas contrastaron con el acercamiento que China ha tenido durante el mandato de Castro. Muchos hondureños se dicen decepcionados con las inversiones de Pekín, que han empleado a poca mano de obra local".

Asfura busca la presidencia por segunda vez, tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión. Irrumpiendo al final de la campaña, Trump afirmó que "Tito" Asfura es "el único amigo de la libertad" y que, si perdía, Honduras quedaría bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro y "sus narcoterroristas".

A Moncada la calificó de “comunista” y a Nasralla de “casi comunista” por haber formado parte del gobierno, del que luego rompió.

