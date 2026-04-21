Mientras que Estados Unidos e Irán tratar de reactivar una negociaciones estancadas, Israel y Líbano ya han acordado una segunda ronda de diálogo para el próximo jueves en Washington, en medio de una tregua frágil que entró en vigor el pasado viernes, plagada de denuncias de violación del cese al fuego.

En las últimas horas, Israel volvió a dejar reafirmar su objetivo; desarmar al grupo proiraní libanés Hezbolá por medios “militares y diplomáticos”, tal y como avanzó el ministro de Defensa, Israel Katz. Por el lado libanés, el grupo chiita Hezbollah declaró que mantendrá la tregua siempre y cuando Israel abandone el sur del país, donde actualmente está demoliendo viviendas para establecer una zona de seguridad cerca de la frontera. Sin embargo, esto no parece que vaya a ocurrir.

“Es ampliamente reconocido que este alto el fuego en Líbano depende de lo que ocurra entre Estados Unidos e Irán. Se prevé, o se teme, que si el conflicto se reaviva, si el alto el fuego entre iraníes y estadounidenses se rompe, probablemente el alto el fuego en Líbano también se verá afectado”, reconocía Keiko Wimmen, director de International Crisis Group en Irak, Siria y Líbano, durante una entrevista para Radio Francia Internacional.

En medio de este inestable alto el fuego, el primer ministro libanés, Nawaf Salaam, viajará este martes a París para reunirse con el presidente Emmanuel Macron, en su búsqueda de apoyos ante la ofensiva israelí. Macron recibirá al primer ministro en el Palacio del Elíseo para expresarle su apoyo en la integralidad territorial del Líbano, aunque fuentes cercanas insisten en que el desarme de Hezbollah no será uno de los temas principales del encuentro, puesto que es algo que “depende directamente del ejército libanés”.

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“Hezbollah está vinculado a Irán. Podríamos compararlo con la situación que se vivía en Europa a finales de la década de 1980, cuando varios países de Europa del Este estaban gobernados por partidos ideológicos. Y, por supuesto, la brújula ideológica de estos países apuntaba a Moscú, al igual que la de Hezbolá apunta ahora a Teherán. Nunca fue creíble ni posible esperar que ninguno de estos países se desvinculara de Moscú o actuara por su cuenta. Y tampoco es creíble esperarlo ahora. Por lo tanto, necesitamos resolver el problema más amplio con Irán”, insiste Wimmen.

¿Es posible el desarme Hezbollah?

El desarme de Hezbollah es el principal objetivo de Israel, y el requisito clave dentro de las negociaciones entre ambos países, que tendrán lugar en los próximos días en Washington. Sin embargo, este objetivo es más complejo de lo que parece ante la falsa intención del propio gobierno libanés, según el experto.

“Desde que este gobierno llegó al poder ha dado señales de querer desarmar a Hezbolá, de querer establecer un monopolio estatal o una fuerza armada, pero durante todo este tiempo se ha abstenido de llegar al momento de la verdad, es decir, de usar medidas coercitivas en el momento en que Hezbolá deje de cooperar. Hezbolá solo ha cooperado parcialmente con las promesas de desarme que ha hecho al gobierno. Nunca tuvieron la intención de cumplir realmente con este proyecto de desarme”, insiste Wimmen para los micrófonos de RFI, quien cree además que si realmente el gobierno libanés se tomase en serio el asunto “tendría que arrestar a los líderes de Hezbolá que desafían abiertamente estas órdenes” y que incluso amenazaron recientemente con derrocar al gobierno.

Ante ciertas críticas sobre la falta de dureza del gobierno libanés en el desarme del movimiento chiita, el presidente, Joseph Aoun, insistió el pasado lunes en que las negociaciones con Israel persisten, a pesar del rechazo de Hezbollah y de los bombardeos israelíes, que han dejado al menos 2.387 personas muertas desde el inicio del conflicto el 2 de marzo, según informó el propio gobierno.

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