"Tristemente, hoy en día diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas", dijo el jefe del Pentágono este sábado en el cementerio militar estadounidense de Colleville-sur-mer, en el norte de Francia.

A "playas de España, Italia, Grecia y Bulgaria, llegan barcos y hombres", añadió. "¿Cuándo harán algo las capitales europeas sobre esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?", se preguntó Pete Hegseth. Unos comentarios en la línea de la política del presidente estadounidense Donald Trump, quien está convencido de que la migración masiva representa un peligro para la civilización europea.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya condenó el viernes la forma en la que el gobierno del primer ministro británico Keir Starmer gestionó el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un hombre sij. Según Vance, se trata de un declive de la civilización causado por una "invasión" de migrantes.

"Ojalá aprendamos de este pasado", dijo Hegseth en referencia a la participación de las tropas estadounidenses en los desembarcos aliados. "Los hombres enterrados aquí lucharon en una alianza guerrera donde cada socio (…) aportó su máxima medida de industria, coraje y sacrificio", dijo frente a las 9.387 cruces blancas de soldados estadounidenses caídos en combate durante la batalla de Normandía. "No son lemas vacíos, no son cumbres lujosas, no son comunicados", comentó con ironía.

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Según él, Estados Unidos "liderará" a aliados pero "deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro". La administración Trump también ha acusado a Europa de no implicarse lo suficiente en la seguridad del continente e incluso ha planteado la posibilidad de retirarse de la OTAN. "La paz se garantiza solamente con la fuerza", dijo el secretario de Defensa sin mencionar explícitamente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 fue la mayor operación anfibia de la historia. Una armada de 6.939 barcos y 132.700 tropas británicas, canadienses, estadounidenses, belgas, noruegas y polacas tomaron de asalto las playas de Normandía. La operación contribuyó a la victoria sobre la Alemania nazi, que también estaba siendo presionada por las fuerzas de la Unión Soviética hacia el este.

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