amás afirmó el viernes estar dispuesto a liberar a los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego de Donald Trump, quien en consecuencia pidió a Israel que deje de bombardear territorio palestino.



El plan del presidente estadounidense, respaldado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contempla un alto el fuego, la liberación de los cautivos en 72 horas, el desarme y la salida del poder de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes — vivos y restos mortales –", señaló Hamás en un comunicado, al pedir "negociaciones" sobre los detalles. Aunque la respuesta no dice nada sobre dejar las armas, Trump reaccionó en su red Truth Social diciendo que cree que el grupo proiraní está listo para "una paz duradera". "¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", completó.

Una declaración que el portavoz de Hamás, Taher al Nounou, dijo a la AFP que es "alentadora" y que pone al movimiento "listo para negociar". "A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes", anunció la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Trump había dado un ultimátum a Hamás hasta las 22H00 GMT del domingo para aceptar su plan de 20 puntos o, de lo contrario, enfrentarse al "infierno". En la Franja de Gaza, se escucharon gritos de alabanza a Alá desde las tiendas del campamento de Al Mawasi, cerca de Jan Yunis (sur), al anunciarse la respuesta de Hamás, pudo constatar un corresponsal de la AFP.

– "Oh, Alá"-

"En cuanto leí la noticia… mi cuerpo tembló y se estremeció. Me invadió una sensación, como: 'Oh, Alá, por fin nos ha llegado el alivio'", dijo Samah Al-Hu en el lugar. Mohammad Abu Hatab, un palestino de Ciudad de Gaza, dijo que estaba "muy contento con la respuesta positiva de Hamás y con que haya abierto la puerta a nuevas negociaciones".

"Esperamos que, con los esfuerzos de los mediadores, la guerra se detenga por completo y nuestra alegría se haga realidad", declaró a la AFP. Los principales mediadores, Catar y Egipto, también acogieron con satisfacción las declaraciones de Hamás y esperan que contribuyan a garantizar el fin del conflicto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó "a todas las partes a aprovechar la oportunidad". Los líderes europeos Emmanuel Macron, de Francia; Friedrich Merz, de Alemania, y Keir Starmer, de Reino Unido, calificaron la respuesta como un paso importante hacia la paz. Turquía, país vecino de la región, afirmó que la respuesta de Hamás "brinda una oportunidad para el establecimiento inmediato de un alto el fuego en Gaza".

– "Lugares de la muerte" –

Los anuncios llegan luego de que una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijera a la AFP el miércoles que el grupo quería "enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás". Otra fuente con conocimiento de las negociaciones explicó a la AFP que había una división importante en el seno de Hamás con respecto al plan de Trump, por lo que había puntos para discutir.

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó el viernes intensos bombardeos israelíes sobre Ciudad de Gaza. Afirmó que los ataques israelíes mataron al menos a 11 personas en todo el territorio, incluidas ocho en esa ciudad. El ejército israelí no se ha pronunciado.

El portavoz de Unicef, James Elder, declaró que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son "lugares de la muerte". Tras casi dos años de guerra – que estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel – aumentaron las manifestaciones en todo el mundo. En las últimos días, se centraron en la interceptación israelí de una flotilla de ayuda para Gaza con más de 470 activistas a bordo, que ya empezaron a ser deportados.

En el asalto sin precedentes de Hamás que desató la guerra murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP con base en datos oficiales israelíes. La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.288 personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

