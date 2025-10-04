El magnate musical estadounidense Sean "Diddy" Combs fue condenado el viernes a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.



La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 dólares. Combs fue condenado en el tribunal de Nueva York ante una gran multitud que incluyó a su familia.

El juez Subramanian permitió a la defensa presentar el caso de Combs durante horas. Al final, tuvo palabras punzantes contra el rapero y se puso a favor de las víctimas que testificaron durante el juicio. "Las escuchamos", dijo el juez en su declaración a las testigos que hablaron con detalles desgarradores sobre el abuso prolongado, coercitivo y devastador a manos de Combs. "Se enfrentaron al poder. No es fácil", aseguró.

Tras conocer la sentencia, Douglas Wigdor, abogado de Cassie Ventura, una de las víctimas de Combs y quien fue su novia entre 2007 y 2018, la elogió por su "valentía". "Aunque nada puede reparar el trauma que causó Combs, la sentencia que se impuso hoy reconoce la gravedad de los delitos que cometió", dijo Wigdor. La defensa de la estrella del hip-hop prometió apelar la condena y declaró a los periodistas a las puertas del juzgado que consideraba que el juez había actuado como un "decimotercer miembro del jurado" y que la sentencia era "inconstitucional".

– "Graves delitos" –

Entre tanto, la fiscal Christy Slavik, que solicitó una condena de 11 años, afirmó que Combs no aceptó la responsabilidad de sus actos. "Su arrepentimiento fue condicional. Es como si pensara que la ley no se aplica a él", declaró Slavik. El juez Subramanian dijo también en su decisión que estaba obligado por la ley a imponer una sentencia que reflejara los "graves delitos" de Combs, que dañaron "irreparablemente a dos mujeres". Señaló que la pena fue significativamente más corta que el rango recomendado por los oficiales de libertad condicional, de 70 a 87 meses. Le dijo a Combs que contaba con que él "aprovecharía esta segunda oportunidad".

Con lágrimas, dirigiéndose al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba "verdaderamente arrepentido". Le pidió perdón a su familia así como a sus víctimas, y dijo que su comportamiento fue "repugnante, vergonzoso y enfermizo". "Estaba enfermo. Enfermo por las drogas. Estaba fuera de control. Necesitaba ayuda y no la busqué", dijo.

Durante la audiencia, los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de "un hombre cambiado". "Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos", reclamó una de sus hijas, D’Lila Combs.

– Perdido "en las drogas y los excesos" –

En una carta enviada al juez el jueves, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos". En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Combs, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos delitos de trata de personas con fines de prostitución. Ventura había instado al juez a considerar "las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado". "Todavía tengo pesadillas, 'flashbacks' diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, al afirmar que sentía temor a represalias si Combs quedaba en libertad.

El exastro del hip-hop, que durante su juicio lució envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres -incluidas Ventura y una pareja reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"- a participar en maratones sexuales con prostitutos mientras él se masturbaba o grababa. También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel". "Toda la sala del tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba escapar de un 'freak-off' en 2016″, escribió Ventura.

