Ambas partes habían acordado respetar el alto al fuego por la festividad religiosa, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptara el jueves una propuesta presentada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"2.299 violaciones del alto el fuego"

Pero el ejército de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de haber violado 2.299 veces la tregua de Pascua que entró en vigor el sábado en el frente, de más de 1.200 km de longitud.

"Hasta las 07H00 del 12 de abril [04H00 GMT] se registraron 2.299 violaciones del alto el fuego, a saber: 28 asaltos enemigos, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones de ataque ("Lancet", "Molniya") y 1.045 ataques con drones FPV", indicó el Estado Mayor ucraniano en un informe publicado en Facebook. "No hubo ningún ataque con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed", añadió.

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"1.971 violaciones del alto el fuego"

De su lado, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kiev de casi 2.000 violaciones en este periodo: "Se registraron un total de 1.971 violaciones del alto el fuego por parte de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre las 16H00, hora de Moscú, del 12 de abril y las 08H00 del 12 de abril", señaló el ministerio, según informó la agencia de noticias TASS.

El Kremlin indicó que la tregua entraba en vigor el sábado a las 16H00 hora local (13H00 GMT) y que concluirá al terminar la jornada del domingo, un total de 32 horas.

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