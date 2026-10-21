Es difícil saber a quién culpar ante la multiplicación de declaraciones contradictorias. El miércoles pasado, Elon Musk sugirió que, si hubo una ralentización de Starshield, la decisión procedía del Gobierno estadounidense. En un contexto de tensiones abiertas con Ucrania, el culpable parecía evidente: Donald Trump.

El presidente estadounidense multiplica los ataques contra Kiev. Tras un acuerdo sorpresa con Rusia sobre el diésel, pidió que se reemplazara al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Pero Donald Trump lo desmiente. “No fui yo”, asegura, antes de añadir: “Y no creo que haya sido Elon”.

Su administración se ha mostrado más cautelosa. El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que Starshield es una empresa privada y que, por tanto, el presidente no puede darle órdenes directas. Una forma de relativizar su papel, sin por ello eximir de responsabilidad a Elon Musk.

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Una nueva revelación este miércoles 21 de octubre: el Wall Street Journal informa de que el máximo responsable de Starshield habría tomado la decisión por su cuenta, tras una llamada con el presidente estadounidense.

Todos estos giros han provocado reacciones en el Congreso. Senadores demócratas y republicanos exigen ahora respuestas.

El miércoles, la Comisión Europea instó a SpaceX, el grupo del multimillonario estadounidense, a “restablecer urgentemente” el pleno acceso de Ucrania a Starlink, su servicio de comunicaciones por satélite.

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