Por Theo Renaudon

En la estación de Odesa, un tren parte hacia el frente. Muchos militares aquí tienen la impresión de que se están burlando de ellos, cuando ven las negociaciones en curso para poner fin a la guerra.

“Soy militar, conduzco autobuses para transportar a los soldados al frente”, dice uno de los hombres. “No estoy de acuerdo con ceder territorios. Rusia nos atacará una y otra vez después. No hay que cederle nada, porque si no, nunca respetará nuestras fronteras, como nunca lo ha hecho en el pasado”, añade.

“Cualquier concesión sería una traición”

“No podemos aceptar que nos impongan nada. Cualquier concesión en materia de libertad sería una traición a los que han caído. Para mí, la paz es realmente necesaria, pero debe ser justa y basarse en nuestra soberanía. Debemos proteger nuestro país, nuestra familia y preservar el futuro de nuestros hijos”, opina otro militar.

En cuanto al papel de los estadounidenses y los europeos, considera que “no nos escuchan cuando hablamos. Realmente no nos oyen”.

