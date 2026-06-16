Por Emmanuelle Chaze, enviada especial de RFI a Járkiv

Al menos 70 misiles y más de 610 drones lanzados por Rusia cayeron sobre Ucrania en la noche del domingo al lunes. La capital ucraniana fue el blanco principal, pero otras ciudades como Járkiv o Dnipro también se vieron afectadas.

Patrimonio cultural alcanzado

Además, el patrimonio de Ucrania ha sufrido un duro golpe en los últimos días. Una imagen en particular quedará grabada en la memoria: la de la Lavra de Kiev y la Catedral de la Dormición en llamas.

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Este monasterio, que data del siglo 11, es un lugar emblemático del cristianismo ortodoxo, y el recinto, que ya había sido dañado en enero, no había sufrido daños tan graves desde la Segunda Guerra Mundial.

Además de este lugar, el estudio Dovzhenko, cuna de la cultura cinematográfica ucraniana, y el Museo Arsenal, que data del siglo 18 y acoge numerosos eventos culturales cada año, han sufrido sendos ataques con drones.

En Dnipro, la Casa del Órgano y de la Música de Cámara sufrió graves daños. Y, por último, en Járkiv, el Museo de Bellas Artes —que albergaba 26.000 pinturas y otros objetos— quedó envuelto en llamas tras el ataque ruso.

Protección de la UNESCO poco eficaz

Así pues, es la herencia ucraniana la que se ha visto afectada por estos ataques contra el patrimonio cultural que se prolongan desde 2022. Para Volodimir Zelenski, el ataque contra la Lavra de Kiev-Pechersk, en particular, no solo afecta a Ucrania, sino que, según él, constituye un ataque contra el cristianismo y el patrimonio cultural de toda la humanidad. De hecho, la Lavra de Kiev es un lugar inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y que, por lo tanto, debería estar protegido.

Desde 2022 se ha podido constatar que otros importantes lugares culturales han sufrido daños. Hace apenas unas semanas, solo en la capital, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de la Catástrofe de Chernóbil y la Filarmónica de Kiev han sufrido daños. Según Ruslan Kravchenko, fiscal general de Ucrania, desde el inicio de la guerra se han dañado más de 2.000 monumentos e instituciones.

Los ucranianos se han sentido decepcionados por la reacción de la UNESCO, que condena el ataque contra el monasterio, declarado patrimonio protegido, sin nombrar a su autor, y que se refiere a los daños en condicional.

Saqueo sistemático

A la población y al Gobierno les hubiera gustado, tal y como ha subrayado el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, que los socios de Ucrania hubieran actuado en lugar de limitarse a las palabras.

Por parte de la justicia, el fiscal Kravchenko ha recordado que, a esta destrucción, que atribuye a una política rusa sistemática de destrucción de la identidad ucraniana, se suma un saqueo sistemático del patrimonio cultural ucraniano por parte del ocupante.

Entre 2014 y 2026, la Fiscalía ha registrado más de 7,8 millones de objetos robados por Moscú. Hasta la fecha, hay más de 240 procedimientos penales en curso y la justicia ucraniana ha identificado a 15 sospechosos, ya que, para Kiev, estos delitos contra el patrimonio cultural son también crímenes de guerra y, por lo tanto, son imprescriptibles.

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