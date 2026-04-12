Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz, en respuesta, según dijo, a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

"ENVIADO AL INFIERNO"

Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán. "Cualquier iraní que nos dispare, o a nuestras embarcaciones pacíficas, será ENVIADO AL INFIERNO", agregó.

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El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dejó Pakistán sin alcanzar ningún acuerdo después de la primera ronda negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní ,Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979. La delegación de Teherán también incluyó al canciller, Abas Araqchi.

¿Minas en el agua?

"Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta", dijo Vance a periodistas. En dos largas publicaciones en su plataforma Truth Social, Trump cuestionó a Irán por prometer la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio.

"Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus 'lanzadores de minas', han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?", dijo Trump.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero. El sábado, el ejército de Estados Unidos aseguró que dos de sus buques de guerra habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.

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